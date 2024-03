Jetzt mal ganz ruhig: Yoga für Einsteiger

Es ist Zeit, den inneren Schweinehund zu besiegen. Zum Ende unserer Fastenserie hat Mirjana Kern dieses Zehn-Minuten-Programm für Sie gestaltet.

Mirjana Kern praktiziert seit 20 Jahren Yoga. "Es bringt mir Ruhe, Ausgeglichenheit, innere Stärke, Gesundheit und Kraft", betont sie. Da sie das besondere Gefühl, das sich nach Yoga einstelle, jeden Tag haben und an andere weitergeben wollte, ließ sie sich zur Yogalehrerin ausbilden.

Seit 2019 gibt sie nebenberuflich leidenschaftlich gerne Hatha-, Vinyasa-, Yin- und Aerial-Yoga-Kurse. Yoga-Anfänger sollten sich keine Gedanken machen, auf welchem Fitness-Level Sie gerade stehen. "Genau da, wo man jetzt ist, fängt man an", erklärt sie und ermutigt: "Finde deinen Weg zum Yoga und deinen Weg zu dir." Für dieses Fitnessprogramm benötigen Sie eine Gymnastikmatte.

Übung 1: Strecken und Twist

Mirjana Kern ist ausgebildete Yogalehrerin und gibt nebenberuflich Yoga-Kurse. Die gezeigte Übung "Strecken und Twist" öffnet den Brustbereich und massiert durch den Twist (Drehung) die Bauchorgane, was verdauungsfördernd wirkt. Foto: Kathrin Elsner





Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße etwa hüftbreit auseinander. Mit dem Einatmen strecken Sie die Arme nach oben. Mit dem Ausatmen lassen Sie in einer Twist-(Dreh-)Bewegung die Arme gestreckt auf Schulterhöhe sinken und drehen Sie zeitgleich Ihren Oberkörper und Ihre Blickrichtung nach rechts. Mit dem Einatmen strecken Sie Ihre Arme wieder nach oben und lassen mit dem nächsten Ausatmen die Arme auf Schulterhöhe sinken und drehen zeitgleich Ihren Oberkörper und Ihre Blickrichtung nach links. Mit dem Einatmen strecken Sie Ihre Arme wieder nach oben. Wiederholen Sie die Übung auf jeder Seite dreimal. Diese Übung öffnet den Brustbereich und massiert durch den Twist (Drehung) die Bauchorgane, was verdauungsfördernd wirkt.

Übung 2: Bootstellung

Die Bootstellung kann auf einem Stuhl oder Hocker geübt werden. Diese Übung kräftigt die geraden Bauchmuskeln und sorgt für inneres Gleichgewicht und Selbstvertrauen. Foto: Kathrin Elsner





Zur Vereinfachung führen Sie die Übung auf einem Stuhl oder Hocker durch. Setzen Sie sich aufrecht in die Nähe der Sitzkante. Nehmen Sie die Hände nach hinten, um sich abzustützen, schieben Sie Ihr Brustbein heraus und neigen den Oberkörper leicht nach hinten. Atmen Sie ein. Mit der Ausatmung strecken Sie ein Bein nach dem anderen nach oben. Die leicht angewinkelten oder gestreckten Beine sollten ein V mit dem Oberkörper bilden. Halten Sie die Position etwa zehn Atemzüge lang und verlassen die Haltung beim Ausatmen. Wiederholen Sie die Übung dreimal mit ausreichend Pausen dazwischen. Diese Übung kräftigt die geraden Bauchmuskeln und sorgt für inneres Gleichgewicht und Selbstvertrauen.

Übung 3: Krieger 1 mit Twist

Die Übung "Krieger 1 mit Twist" dient der Erdung und fördert die Kraft und Stabilität für Körper und Geist. Foto: Kathrin Elsner





Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße etwa hüftbreit auseinander. Atmen Sie tief ein, strecken Sie die Arme nach oben. Mit dem Ausatmen nehmen Sie den linken Fuß zurück und gehen in einen leichten Ausfallschritt, nehmen Sie die Arme zeitgleich wieder nach unten. Mit dem Einatmen strecken Sie die Arme nach oben und machen sich ganz lang. Mit dem Ausatmen lassen Sie in einer Twist-(Dreh-)Bewegung die gestreckten Arme auf Schulterhöhe sinken und drehen zeitgleich Ihren Oberkörper und Ihre Blickrichtung nach rechts zum gebeugten Knie. Mit dem Einatmen strecken Sie die Arme nach oben. Mit dem Ausatmen gehen Sie sanft in die Ausgangsstellung zurück und beginnen die Übung gegengleich. Führen Sie die Übung dreimal auf jeder Seite durch. Diese Übung dient der Erdung und fördert die Kraft und Stabilität für Körper und Geist. Durch den Twist (Drehung) wird zudem die Verdauung angeregt.

Übung 4: Herabschauender Hund Anfängervariante

Diese Anfängervariante des herabschauenden Hundes kräftigt insbesondere die Arm- und Beinmuskulatur, dehnt die Rückseite und aktiviert das Herz-Kreislauf-System. Foto: Kathrin Elsner





Gehen Sie in den Vierfüßlerstand, die Hände sind schulterbreit auseinander. Neigen Sie Ihre nahezu gestreckten Arme etwas nach hinten, stellen Sie die Zehen auf, schieben Sie Ihren Sitzbeinhöcker nach oben und hinten und heben die Knie an. In der Anfängervariante lassen Sie die Knie gebeugt und die Fersen vom Boden abgehoben. Wichtig ist, dass Ihr Rücken lang und gestreckt und Ihr Nacken entspannt bleibt. Handgelenke, Ellbogen und Schultern bilden eine gerade Linie. Atmen Sie bis zu fünf Atemzüge. Mit der Einatmung kommen Sie in den Vierfüßlerstand zurück. Diese Übung kräftigt insbesondere die Arm- und Beinmuskulatur, dehnt die Rückseite und aktiviert das Herz-Kreislauf-System.

Übung 5: Heuschrecke

Die sogenannte Heuschrecke kräftigt die Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur und Oberschenkelrückseite und wirkt energetisierend. Foto: Kathrin Elsner





Legen Sie sich in Bauchlage auf eine Gymnastikmatte, die Beine sind gestreckt, die Arme liegen neben Ihrem Körper, Handflächen zeigen nach oben. Ihr Kopf ist die Verlängerung der Wirbelsäule, die Stirn liegt auf der Matte. Aktivieren Sie Ihre Bauchmitte, indem Sie Ihr Schambein in die Matte drücken. Atmen Sie aus und heben mit der Einatmung langsam beide Beine und beide Arme nach oben. Ausatmend gehen Sie in die Ausgangsposition zurück. Wiederholen Sie die Übung dreimal. Diese Übung kräftigt die Rückenmuskulatur, Gesäßmuskulatur und Oberschenkelrückseite und wirkt energetisierend.

Übung 6: Totenhaltung

Traditionell wird am Ende einer Yoga-Einheit die Totenhaltung praktiziert. Sie dient der Entspannung und hilft dem Körper, das Erlebte zu verarbeiten und einzuordnen. Foto: Kathrin Elsner





Legen Sie sich entspannt auf den Rücken. Öffnen Sie die Beine mattenweit und legen die Arme mit etwas Abstand zum Körper ab, Handflächen zeigen nach oben. Verweilen Sie mit geschlossenen Augen für drei bis fünf Minuten und lassen Sie Ihren Atem fließen. Diese Übung wird traditionell am Ende einer Yoga-Einheit praktiziert. Sie dient der Entspannung und hilft dem Körper, das Erlebte zu verarbeiten und einzuordnen.