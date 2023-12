Jetzt mitmachen: Wir suchen die schönsten Adventskränze im Unterallgäu

Knallig-bunt, pastellig-dezent, ganz in Natur oder mit viel Glitzer: Wir suchen die schönsten Adventskränze rund um Mindelheim. Schicken Sie uns Ihre Bilder!

So unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Adventskränze: Es gibt üppig geschmückte oder ganz schlichte, farbig-bunte oder eher traditionelle, und jeder ist auf seine Art außergewöhnlich. Wir suchen die schönsten Adventskränze im Unterallgäu. Schicken Sie uns bis 10. Dezember ein Bild Ihres Kranzes, anschließend können die Leserinnen und Leser für ihren Favoriten abstimmen.

Adventskranz-Voting im Unterallgäu: So funktioniert's

Die eingesendeten Bilder werden von uns online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Die Leserinnen und Leser können anschließend darüber abstimmen, welcher Adventskranz ihnen am besten gefällt. Die Bilder mit den meisten Stimmen werden nach dem Ende des Votings in der Zeitung veröffentlicht.

So können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis Sonntag, 10. Dezember, 20 Uhr, ein Bild in Originalgröße von Ihrem Adventskranz mit dem Betreff "Adventskranz" an redaktion@mindelheimer-zeitung.de. Schreiben Sie dazu, ob der Kranz selbstgemacht oder gekauft ist und was Sie daran mögen. Neben dem Foto benötigen wir außerdem zwingend eine Angabe darüber, wer das Foto gemacht hat. Teilnehmen können alle, die im Landkreis Unterallgäu wohnen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (mz).