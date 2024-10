Junge Union Schwaben unterstützt Unterallgäuer CSU-Kandidat Florian Dorn

Die Junge Union Schwaben hat sich bei ihrer Bezirksversammlung in Buch im Landkreis Neu-Ulm für den CSU-Kandidaten Florian Dorn ausgesprochen. Der 38-Jährige aus Bad Grönenbach bewirbt sich in der CSU für die Bundestagskandidatur im neuen Bundeswahlkreis Memmingen-Unterallgäu, der den gesamten Landkreis Unterallgäu, die kreisfreie Stadt Memmingen, sowie im Landkreis Augsburg-Land die Gemeinden der VG-Stauden, Fischach und Schwabmünchen umfasst.

„Die Junge Union Schwaben begrüßt die Kandidatur von Florian Dorn im neuen schwäbischen Wahlkreis“, wird der JU-Bezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Manuel Knoll in einer Pressemitteilung zitiert. Dorn sei ein ausgewiesener Wirtschafts- und Haushaltsexperte. Die JU Schwaben hatte Florian Dorn, der als Ökonom am ifo-Institut arbeitet und auch Lehrbeauftragter an der Universität München ist, bereits im Vorfeld als Referent zur Lage des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu ihrer Klausurtagung eingeladen. Daraus habe die JU viele Impulse für die eigene inhaltliche Arbeit erhalten und einige wirtschaftspolitische Ideen über verschiedene Kanäle in die Mutterpartei eingebracht, heißt es in der Mitteilung.

Der Unterallgäuer Dorn war selbst zehn Jahre aktives Mitglied im Bezirksvorstand der JU in Schwaben, davon sechs Jahre als Stellvertretender Bezirksvorsitzender. Vor seinem altersbedingten Ausscheiden war er auch Mitglied im Landesausschuss der Jungen Union Bayern. Dort leitete er viele Jahre den Arbeitskreis Wirtschaft, Infrastruktur und Digitales. (mz)