Die Kandidaten der FDP im Stimmkreis 708

Wer sich für die Unterallgäuer und Kaufbeurer Kreisverbände der Liberalen 2023 zur Wahl stellt.

Die FDP im Stimmkreis 708 Kaufbeuren hat ihre Direktkandidatinnen und -kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im kommenden Jahr nominiert. Auf Vorschlag der beiden Kreisverbände Unterallgäu mit dem Vorsitzenden Bernhard Mohr und Kaufbeuren mit Angelika Zaijcek ist für die Landtagswahl ein Bewerber aus dem Nachbarkreisverband Augsburg-Land aufgestellt worden.

Christian Toth ist als Stadt- und Kreisrat aktiv

Christian Toth ist seit acht Jahren Stadtrat in Königsbrunn und seit 2020 Kreisrat im Landkreis Augsburg. Aufgrund dieses jahrelangen kommunalpolitischen Engagements seien für den 35-Jährigen politische Arbeit und die Lebensrealität der Menschen vor Ort nicht zu trennen, hieß es auf der Nominierungsversammlung im Hotel-Restaurant Am Kamin in Kaufbeuren. Todt ist selbstständiger Lebensmitteleinzelhändler. Als Direktkandidatin für den Bezirkstag nominiert wurde Melanie Rainer aus dem FDP Kreisverband Unterallgäu. Rainer ist Heilerziehungspflegerin. Als Listenkandidat/-in wurden gewählt: die Kreisvorsitzende des FDP-Kreisverbandes Kaufbeuren, Angelika Zaijcek, für die Landtagswahl sowie Mike Hammermayer vom FDP-Kreisverband Unterallgäu für die Bezirkstagswahl. (mz)