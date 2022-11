Kein Geld vom Staat für Modellprojekt im Unterallgäuer Busverkehr

Der Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt wird nicht gefördert. In Teilen könnte die Idee aber trotzdem umgesetzt werden und den Öffentlichen Nahverkehr im Landkreis deutlich attraktiver machen.

Wenige Tage vor der Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung traf die schlechte Nachricht bei Josef Brandner ein: Das Bundesamt für Güterverkehr wird das Modellprojekt Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt (MUT), das die BBS Brandner KG federführend dort eingereicht hatte, nicht fördern. Es sollte den ÖPNV im Unterallgäu bis 2035 deutlich komfortabler und damit attraktiver machen. Allerdings bedeutet das Nein des Fördergebers nicht, dass damit der Zug für das Projekt abgefahren ist. Laut Christine Heim, Leiterin des Sachgebiets für ÖPNV am Landratsamt, könnten möglicherweise zumindest Teilprojekte davon, unterstützt von anderen Förderungen, in Eigenregie verwirklicht werden.

Dafür plädierte auch Josef Brandner. Die jetzige Förder-Absage sollte den Landkreis nicht davon abhalten, sich Gedanken zu machen, wie man die Verkehrswende voranbringen könnte. Was die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge angehe, sei das Unterallgäu Spitzenreiter. Es sei deshalb einen Versuch wert, diese Zahl nach unten zu bekommen, so Brandner.

Ein ganzheitlicher Ansatz im Unterallgäu

Um das zu schaffen, nimmt das Modellprojekt nicht nur die Verbindungen zwischen einzelnen Haltestellen in den Blick. Denn zu denen müssen die potenziellen Fahrgäste erst einmal kommen. „Öffentliche Mobilität beginnt und endet an der Haustür“, sagte Brandner. Es gehe deshalb um einen ganzheitlichen Ansatz, also um individuelle und öffentliche Mobilität aus einem Guss.

Das Modellprojekt, das er in der Sitzung vorstellte, untergliedert sich in mehrere Teilprojekte. Im ersten Schritt wäre vorgesehen, auf bestimmten Linien – Stichwort Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt – unter der Woche bis 22 Uhr einen Stundentakt anzubieten und am Wochenende einen Zweistunden-Takt. Auch der Flexibus wäre dann die ganze Woche über bis 22 Uhr im Einsatz sein und nicht nur wie jetzt freitags und samstags. Zudem könnten die Busverbindungen mit dem Deutschland-Takt der Bahn verknüpft werden. Insgesamt könnten damit laut Brandner bis zu 284.000 Fahrten mit dem eigenen Auto ersetzt und 650 Tonnen CO2 eingespart werden.

Attraktive Tarife für das Unterallgäu

Großen Nachholbedarf sieht er außerdem im Bereich „Tarif, Vertrieb und Marketing“, dem zweiten Teilprojekt. Hier gehe es darum, neue, attraktive Tarife zu entwickeln, etwa ein Job- oder Wochenend-Ticket oder auch ein Bus&Fly-Ticket zum Flugplatz in Memmingerberg. Damit könnten Brandner zufolge jährlich bis zu 200.000 Individualfahrten ersetzt und 550 Tonnen CO2 vermieden werden. Auch die Kundenzufriedenheit könnte durch die neuen Angebote von derzeit 3,1 auf 2,5 steigen, so Brandner. Ähnlich wie bei Flügen könnten die Fahrgäste im dritten Schritt künftig außerdem Bonus-Kilometer sammeln, um in den Genuss von Vergünstigungen zu kommen. Der Busunternehmer verspricht sich davon eine höhere Kundenbindung, mehr Fahrgäste und ein neues Bewusstsein für öffentliche Mobilität.

Das vierte Teilprojekt sieht schließlich eine App vor, über die man nicht nur ein durchgängiges Ticket für Bus und Bahn kaufen, sondern auch noch ein Carsharing-Auto oder den Flexibus buchen kann, um zur Haltestelle zu kommen. Die Entwicklung könnte sogar so weit gehen, dass Reisende sich gar nicht mehr selbst mit dem Tarifsystem auseinandersetzen und den günstigsten Tarif finden müssen. Beim Einsteigen in Bus und Bahn aktivieren sie lediglich die App, die automatisch erkennt, mit welchem Verkehrsmittel die Person unterwegs ist. Ist man am Ziel, reicht ein weiterer Knopfdruck und der Gesamtfahrpreis wird abgebucht. In der Schweiz ist das laut Brandner längst gang und gäbe. Zu guter Letzt könnten in den Landkreisen Unterallgäu und Günzburg bis zu 26 neue Mobilitätsstationen errichtet werden. Sie sind nicht mehr nur Haltestellen, sondern bieten Sammelgaragen für Fahrräder, Ladestationen für E-Bikes und -Autos, Paketstationen und teils auch Lebensmittelautomaten.

Welches der Projekte im Unterallgäu umgesetzt werden könnte, war noch nicht Thema der jetzigen Sitzung.