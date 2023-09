Kleine Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen

Seit zwei Jahren gibt es den Unterallgäuer Inklusionsbeirat. Nun hat die Vorsitzende Marianne Mayer eine Zwischenbilanz gezogen.

Im Unterallgäu leben mehr als 18.400 Menschen mit Handicap, mindestens 13 Prozent der Landkreisbevölkerung sind also von einer Behinderung betroffen. Als Sprachrohr für sie will der Unterallgäuer Inklusionsbeirat fungieren, der aus dem Kommunalen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention entstanden ist. Inzwischen gibt es den Beirat seit zwei Jahren. Vor dem Ausschuss für Personal und Soziales zog die Vorsitzende Marianne Mayer nun eine Zwischenbilanz.

Darin berichtete sie von verschiedenen Aktionen, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern sollen. So habe die Mindelheimer Stadtbücherei beispielsweise auf Anregung des Beirats 50 Bücher in leichter und einfacher Sprache in ihr Sortiment aufgenommen, weil sich Barrierefreiheit eben nicht nur auf bauliche Maßnahmen wie etwa eine Rampe für Rollstuhlfahrer beschränke.

Auch kleine Maßnahmen können die Situation von Menschen mit Handicap verbessern

Außerdem nahmen Mitglieder des Beirats zusammen mit Landrat Alex Eder, Menschen mit Behinderung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Landratsamt bei einer Begehung unter die Lupe. Im Fokus stand die Frage: Kann jeder – egal ob mit einem Rollator, einer Sehbehinderung oder einem Kinderwagen – ohne Probleme ins Landratsamt kommen? Zwar ist dieses an vielen Stellen bereits barrierefrei, trotzdem fand die Gruppe noch Verbesserungsmöglichkeiten, die zum Teil auch schon umgesetzt wurden. So wurde beispielsweise die Behindertentoilette im Erdgeschoss umgebaut und mit einem Wickeltisch für Babys ausgestattet. Und am Empfang gibt es neuerdings zwei Halterungen, in die die Besucherinnen und Besucher ihren Gehstock oder Krücken klemmen können, um die Hände frei zu haben. "Das ist eine winzige Maßnahme, die aber sehr hilfreich sein kann", findet Landrat Alex Eder, der dem Inklusionsbeirat für seine wertvolle Arbeit dankte.

Auch die Parksituation für Menschen mit Behinderung, die aufgrund einer Baustelle aktuell schwierig war, wurde verbessert. Als Nächstes plant das Gremium Veranstaltungen für Inklusionsschüler, um ihnen den Übergang von der Schule ins Berufsleben zu erleichtern. Immerhin stellten sie ein enormes Arbeitskräftepotenzial dar, sagte Kreisrätin Agnes Schragl. Zudem spare eine erfolgreiche Vermittlung langfristig Kosten, weil die Jugendlichen weniger stark finanziell unterstützt werden müssten.

Der Inklusionsbeirat besteht aus elf Mitgliedern: sieben Menschen mit einer Schwerbehinderung, drei Vertretern der offenen Behindertenarbeit sowie dem Behindertenbeauftragten des Landkreises. Das Gremium beschäftigt sich mit den Themen „Arbeit und Beschäftigung“, „Bildung“, „Wohnen und Leben“ sowie „Mobilität und Freizeit“ und macht Öffentlichkeitsarbeit. Mit seiner Expertise steht der Inklusionsbeirat allen Kreisgremien sowie der Kreisverwaltung zur Seite. Außerdem unterstützt er die Koordinationsstelle Inklusion am Landratsamt bei der Umsetzung des Kommunalen Aktionsplans. Sie stellt Kontakt zum Inklusionsbeirat her und steht für Fragen rund um den Beirat unter der Telefonnummer 08261/ 995-264 oder -493 zur Verfügung. (mz, baus)

