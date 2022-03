Geht es beim Wohnraum für Geflüchtete zu langsam?

Plus Ein Immobilienexperte kritisiert das Tempo bei der Wohnungsvermittlung. Der Landkreis holt sich dazu jetzt Hilfe.

Immer mehr Menschen aus der Ukraine suchen Schutz im Unterallgäu. Unterkünfte für jene, die vor Putins Krieg flüchten, sind allerdings weiterhin eher Mangelware. Immobilienexperte Axel Milhard, der selbst Wohnraum angeboten hat, kritisiert nun das Vorgehen des Landkreises. Dort hat man sich derweil Hilfe geholt – und zunächst das Platzangebote in der Notunterkunft Bad Wörishofen verdoppelt.