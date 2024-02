Konzerte, Theater und mehr: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Was ist am ersten Februarwochenende in Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung geboten? Hier sind unsere Veranstaltungstipps.

Nach dem Fasching ist es in der Fastenzeit eher ruhig, was die Veranstaltungen betrifft. Und doch ist auch am Wochenende vom 2. und 3. Februar in den Gemeinden im Unterallgäu einiges geboten. Hier sind unsere Veranstaltungstipps.

Abschalten bei guter Musik in Konzerten, bei der Lesung und im Theater

Wer einmal eine kurze Zeit abtauchen will in eine andere Welt, der hat am Wochenende bei Konzerten, einer Lesung und im Theater die Möglichkeit.

"So a Affatheater" präsentiert der Theaterverein Loppenhausen. Die heitere Komödie läuft am Samstag und Sonntag, jeweils um 19.30 Uhr, im Gasthof Schlössle, Hauptstraße 61. Karten gibt es von Mittwoch bis Sonntag von 19.30 bis 21 Uhr bei Familie Leinauer unter Telefon 0160/2431010 oder an der Abendkasse.

Das Jahreskonzert des Musikvereins Hausen steht am Samstag um 20 Uhr an. Unter Dirigent Armin Preschl zeigen die Musikerinnen und Musiker im Vereinsheim in der Mattsieser Straße 14, was sie geprobt haben.

Ein Orgelkonzert zum Abschluss der Orgelrenovierung mit Kirchenmusiker Karl Stepper ist am Sonntag ab 16 Uhr in St. Justina in Bad Wörishofen geboten. Das Publikum kann sich unter anderem auf Werke von Bruhns, Bach und Guilmant freuen.

Kneipp Kurios Harald Klofat hat ein Buch über Sebastian Kneipp geschrieben. Foto: Manfred Gittel

Sportlich sein im Wasser oder auf dem Eis - teils zum letzten Mal

Ein bisschen schwimmen, ein bisschen planschen, das kann man am Wochenende in den Bädern in der Region. Hier sind die Öffnungszeiten:

Hallenbad Mindelheim , Brennerstraße 1, Samstag 9 - 17 Uhr, Sonntag 9 - 16 Uhr.

Brennerstraße 1, Samstag 9 - 17 Uhr, Sonntag 9 - 16 Uhr. Therme Bad Wörishofen , Thermenallee 1, Samstag 9 -0 Uhr (Familien-Samstag von 9 bis 19 Uhr) und Sonntag 9 bis 22 Uhr.



Eislaufen kann man hier:

In der Arena Bad Wörishofen , Stadionring am Samstag von 14 bis 16 Uhr, am Sonntag von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr,. Der Schlägerlauf ist am Sonntag von 7.45 bis 8.45 Uhr (Betreten nur mit Schlittschuhen, Helm u. Handschuhen gestattet).

, Stadionring am Samstag von 14 bis 16 Uhr, am Sonntag von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr,. Der Schlägerlauf ist am Sonntag von 7.45 bis 8.45 Uhr (Betreten nur mit Schlittschuhen, Helm u. Handschuhen gestattet). Die letzte Türkheimer Schlittschuhnacht für diese Saison findet im Sieben-Schwaben-Eisstadion in Türkheim , Waldstraße 5, am Samstag statt, und zwar von 19.30 bis 21.30 Uhr. Der letzte freie Lauf ist dann am Sonntag von 14 bis 15.45 Uhr.

Die Kletteranlage des Alpenvereins ist am Samstag und Sonntag von 6 bis 22.45 Uhr geöffnet.

Was für Kinder am Wochenende geboten ist

Sport , Spiel und Spaß für Kinder gibt's im MiniMax Sport & Kinder Park , W.-von-Siemens-Straße 4 in Mindelheim - geöffnet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18.30 Uhr.

, 4 in - geöffnet am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18.30 Uhr. Eine Gruppenstunde für Kinder ab acht Jahren findet bei den Maltesern im Malteser-Haus, Zeppelinweg 13 in Mindelheim statt- und zwar am Samstag von 16 bis 17.30 Uhr, Infos und Anmeldung unter jugend.mindelheim@malteser.org oder Tel. 0151/40568722.



findet bei den Maltesern im Malteser-Haus, Zeppelinweg 13 in statt- und zwar am Samstag von 16 bis 17.30 Uhr, Infos und Anmeldung unter jugend.mindelheim@malteser.org oder Tel. 0151/40568722. Vorlesen für Kinder (3 bis 6 Jahre) gibt es in der Stadtbücherei Mindelheim , Mindelgasse 1, bei freiem Eintritt und ohne Anmeldung. Beginn ist um 11 Uhr, Dauer etwa eine halbe Stunde-.

Baumschneidekurs und Realschul-Besuch

Einen Baumschneidekurs mit Hermann Müller bietet der Gartenbauverein am Samstag in Ettringen an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Rathaus in der Siebnacher Straße 1.

bietet der Gartenbauverein am Samstag in an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Rathaus in der Siebnacher Straße 1. Die Maria-Ward-Realschule öffnet ihre Türen für Eltern, Schülerinnen und Schülern. Der Tag der offenen Tür mit abwechslungsreichem Programm findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr statt.

46 Bilder Musik und Kunst bei den Klangfarben der Maria-Ward-Realschule Foto: Maria Schmid

Zuschauen bei Sport-Events in der Region

Diese Spiele stehen an: