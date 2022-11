Kostensteigerungen in der Baubranche: Bleiben die Kräne bald daheim?

Plus Steigende Kosten treffen nicht nur Bauherren, sondern verschlechtern auch die Auftragslage für Baufirmen im Unterallgäu. Das sagen Unternehmen und Kommunen dazu.

Baugrund wird teurer, Baukosten steigen ebenso wie die Zinsen, die Banken für Kredite verlangen. Auch Fördertöpfe wie der der KfW sind erschöpft. Auf die Baubranche hat dieser Zustand Auswirkungen, wie mehrere Unterallgäuer Firmen bestätigen.