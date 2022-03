Kreishaushalt: jede Menge Aufträge für Landrat Eder

In ihren Stellungnahmen zum Kreishaushalt griffen fast alle Fraktionen die Lehrpersonalkosten an den kommunalen Schulen des Landkreises auf, zu denen auch das Schulzentrum in Ottobeuren gehört. Ginge es nach der SPD sollte dort ein Gespräch mit dem bayerischen Finanz- und dem Kultusminister stattfinden, um endlich eine Lösung für diese Sonderbelastung des Landkreises zu finden.

Foto: Wolfgang Büchele