Kreisrat Andreas Blank ist den Grünen nicht mehr grün

Kreisrat Andreas Blank gehörte seit 2014 den Grünen im Unterallgäuer Kreistag an. Jetzt wechselt er die Fraktion.

Plus Seit fast zehn Jahren saß Andreas Blank für die Grünen im Kreistag. Nun wechselt er die Fraktion – und verschiebt damit die Kräfteverhältnisse in dem Gremium.

Von Sandra Baumberger

Wenn am kommenden Montag der Kreistag zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Mindelheimer Landratsamt zusammenkommt, wird Kreisrat Andreas Blank ein Stück weiter vorn im Sitzungssaal Platz nehmen als in den vergangenen Jahren. Denn statt für die Grünen sitzt der Landwirt aus Attenhausen dann für die Freien Wähler im Unterallgäuer Kreistag. Dadurch verschieben sich dort die Kräfteverhältnisse.

Durch Blanks Wechsel müssen sieben Ausschüsse an das neue Stärkeverhältnis der Parteien und Wählergruppen im Kreistag angepasst werden, teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Weil die Grünen-Fraktion einen ihrer bislang acht Kreistagssitze verliert, muss sie nun auch in den Ausschüssen einen von zuletzt zwei Sitzen abgeben. Profiteur des Wechsels ist allerdings nicht die Fraktion der Freien Wähler, die jetzt auf 16 Mitglieder wächst, sondern die CSU: Sie gewinnt jeweils einen Sitz in den sieben Ausschüssen hinzu und ist dort künftig mit vier Mitgliedern vertreten. Konkret geht es um den Kreis- und den Bauausschuss sowie die Ausschüsse für Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung, Wirtschaft und Tourismus, Personal und Soziales sowie den Schul-, Kultur- und Sportausschuss. Nicht von den veränderten Kräfteverhältnissen betroffen sind der Rechnungsprüfungs- und der Jugendhilfeausschuss. Blank, der der Grünen-Fraktion seit 2024 angehörte, vertrat diese zuletzt im Bauausschuss sowie im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz.

