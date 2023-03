Kreistag verabschiedet "schwierigen Haushalt"

Plus Die Grünen lehnen den Haushaltsplan des Landkreises wie angekündigt mehrheitlich ab. Was sie kritisieren und was auch anderen Fraktionen Sorgen bereitet.

Einen erneut schwierigen Haushaltsplan präsentierte Kreiskämmerer Sebastian Seefried den Kreisrätinnen und -räten des Unterallgäus in ihrer jüngsten Sitzung. Schwierig war er auch für die Grünen-Fraktion. Sie lehnten das Zahlenwerk deshalb mehrheitlich ab - allerdings nicht, weil sie mit der Arbeit der Kämmerei unzufrieden sind. Deren Haushaltsentwurf ist geprägt von massiven Ausgabensteigerungen. Gleichzeitig ist die Rücklage mit einem Stand von rund 4,2 Millionen Euro aus Sicht von Seefried zu gering, um auf Dauer eine Neuverschuldung zu vermeiden. Das bereitet den Fraktionen Sorgen für die kommenden Jahre.

Für das kommende Jahr bedeute das entweder eine Abkehr vom Entschuldungskonzept oder eine höhere Kreisumlage. Die Zahlen selbst brechen wieder Rekorde: Erstmals überschreitet der Kreishaushalt mit einem Gesamtvolumen von 209 Millionen Euro die 200-Millionen-Grenze. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen dabei 183,4 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt 25,6 Millionen Euro. Davon stehen 23 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung.

Den Grünen fehlt es im Kreishaushalt an Innovationen

"Der Haushalt steht zweifellos auf soliden Füßen und ist technisch 1a-Sahne", lobte denn auch Daniel Pflügl, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Den damit verbundenen politischen Fahrplan könne die Mehrheit seiner Fraktion aber nicht mittragen. Trotz etlicher positiver Inhalte - wie etwa die Ertüchtigung der Krankenhäuser, die Bemühungen zur Reaktivierung der Staudenbahn, neue Radwege, weitere Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden und das geplante "Regionalwerk" - fehle es dem Entwurf an Innovationen.

Die wichtigsten Eckpunkte des Unterallgäuer Kreishaushalts 1 / 4 Zurück Vorwärts Verwaltungshaushalt: 183,4 Millionen Euro (Vorjahr: 170,7 Millionen Euro) Vermögenshaushalt: 25,6 Millionen Euro (Vorjahr: 25,5 Millionen Euro)

Investitionsvolumen: 23 Millionen Euro (Vorjahr: 22 Millionen Euro) Kreisumlage: 97,4 Millionen Euro (Vorjahr: 92,8 Millionen Euro)

Bezirksumlage: 49,3 Millionen Euro (Vorjahr: 47,3 Millionen Euro) Neuverschuldung: 1,1 Millionen Euro (Vorjahr: keine; Schuldenabbau in Höhe von 1,2 Millionen Euro)

Zuführung zum Vermögenshaushalt: 12,8 Millionen Euro (Vorjahr: 15,4 Millionen Euro) Rücklagenentnahme: 334.500 Euro (Vorjahr: 257.100 Euro)



Der Landkreis müsse sich "viel offener und ergebnisorientierter mit den Fragestellungen unserer Zeit befassen", sagte Pflügl und nannte unter anderem die Themen Pflege, Mobilität und vor allem den Klimawandel. Statt die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken, habe der Landkreis in den vergangenen Jahren am Klimaschutz gespart. Im Gegensatz dazu ist die Fraktion ödp/Bürger für die Umwelt mit den Klimaschutzbemühungen des Landkreises zufrieden. "Wir erkennen, dass hier viel gemacht wird und auch die Offenheit da ist, gemeinsam weiterzukommen", sagte Christian Fröhlich.

Andreas Tschugg hob das Gesamtinvestitionsvolumen hervor: Während es vor 15 Jahren 11,1 Millionen Euro betrug, investiert der Landkreis in diesem Jahr allein in die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren rund zehn Millionen Euro. Auch in die Schulen fließe viel Geld - und das aus Sicht der CSU völlig zu Recht: "Gesundheit und Bildung sind das Wertvollste, was wir unseren Bürgern zukommen lassen können", sagte Tschugg.

Kritisch sieht er hingegen, dass trotz mehr Personal und hoher Ausgaben für die Digitalisierung viele Bürgerinnen und Bürger mit den Dienstleistungen des Landratsamts unzufrieden seien: Sie beklagten etwa, dass es sehr lange daure, bis Führerschein- und Bauanträge oder auch der Wechsel der Mülltonne bearbeitet würden. "Die Antwort kann hier sicherlich nicht immer noch mehr Personal sein", so Tschugg.

Ganz anders sieht das hingegen die Fraktion ödp/Bürger für die Umwelt. Es werde sich irgendwann rächen, dass die Personalkosten des Landkreises seit Jahren weit unter den Bezirks- und Landesdurchschnitten liegen, sagte Fröhlich. Bei stetigem Aufgabenzuwachs könnten die Personalkosten nur steigen.

Der Neubau der Klinik in Mindelheim wird teurer. Foto: Sandra Baumberger (Archivbild)

Sorge bereiten seiner Fraktion zudem die Kliniken und die Pflegeheime. Über die Perspektiven der Kreisseniorenheime sei "zeitnah eine politische Entscheidung zu treffen", so Fröhlich. Für den Neubau der Klinik in Mindelheim zeichne sich aufgrund der gestiegenen Baupreise schon jetzt eine Unterdeckung von 8,4 Millionen Euro ab. Eine Erhöhung des Abschlags könne sich der Landkreis in diesem Jahr aber nicht leisten. Das sieht auch die SPD/FDP-Fraktion kritisch: Ihrer Meinung nach hätte die Unterdeckung durch eine moderate Erhöhung der Kreisumlage abgesichert werden können. "Die Kommunen schieben diesen Kostenfaktor vor sich her, wohl wissend, dass die Haushalte der nächsten Jahre deutlich angespannter sein werden", sagte Fraktionssprecher Roland Ahne.

Alle sprechen von einem schwierigen Haushalt - nur die JWU nicht

Otto Göppel, Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, gab zu bedenken, dass die Vorhaben des Landkreises in den nächsten Jahren nicht allein mit einer höheren Kreisumlage finanzierbar seien - zumal sich die finanzielle Lage der Kommunen kontinuierlich verschlechtere. "Neue Kredite dürfen kein Tabuthema sein", forderte er. Ahne rief dagegen dazu auf, an der Entschuldung des Kernhaushalts bis 2026 festzuhalten. "Das gibt uns in schwierigeren Zeiten mehr Handlungsmöglichkeiten."

Reinhold Bäßler, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, ging in seiner Stellungnahme wie auch Fröhlich auf den Ukraine-Krieg ein: "Mir ist es wichtig, zu betonen, dass wir im Haushalt 2023 zwar über gewichtige Zahlen und Geld reden - im Kontext des Kriegsgeschehens aber eben auch nur über Zahlen und Geld", sagte er.

Von einem wunderschönen Mega-Haushalt sprach anschließend Jürgen Bäurle, der Fraktionsvorsitzende der JWU. Der Etat sei keineswegs schwierig, sondern zeige deutlich, dass es dem Landkreis hervorragend gehe.

Landrat Eder ist überzeugt, dass der Landkreis absolut nachhaltig agiert

Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Wolfgang Reitinger, ging unter anderem auf die jährlich steigenden Sozialausgaben ein. Der Landkreis gebe rund 50 Prozent des Kernhaushalts für den sozialen Bereich aus. "Das ist nur oberflächlich betrachtet ein gutes Zeichen", so Reitinger. Denn es stelle sich die Frage, ob dem nicht systemische Probleme zugrunde liegen.

Landrat Alex Eder Foto: Ralf Lienert

Wie Landrat Alex Eder verdeutlichte, seien die steigenden Ausgaben in den Bereichen Soziales, Jugendhilfe und Personal vor allem insofern schwierig, als der Landkreis sie nicht beeinflussen könne und damit keine Werte geschaffen würden. Gleichwohl agiere der Landkreis in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht absolut nachhaltig. Es gebe keinen Investitionsstau.

Bei der anschließenden Abstimmung verweigerten die Grünen dem Haushaltsplan dann wie angekündigt die Zustimmung - bis auf Andreas Blank. Er teile zwar die Kritik der Fraktion, sehe darin aber - zumal in schwierigen Zeiten - keinen Grund, das grundsolide Zahlenwerk abzulehnen.