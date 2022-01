Unterallgäu

11:00 Uhr

Kritik am Aus für eigene Klinikküchen im Unterallgäu

Das Essen für die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren soll ab Oktober vom Menüservice Allgäu aus Sonthofen geliefert werden. Das sehen viele Leserinnen und Leser kritisch.

Plus Von Oktober an bekommen Patientinnen und Patienten in Mindelheim und Ottobeuren das Essen aus Sonthofen geliefert. Das schmeckt vielen Leserinnen und Lesern nicht.

Von Johann Stoll

Die Entscheidung der Geschäftsführung des Klinikverbunds Allgäu, die Krankenhausküchen in Mindelheim und Ottobeuren aufzugeben und von Oktober an das Essen aus Sonthofen zu beziehen, hat bei Leserinnen und Lesern ein kritisches Echo ausgelöst. Tenor: Hier werde gespart auf dem Rücken der Beschäftigten und der Patienten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen