Landkreis gibt viel Geld für die Jugendpflege aus

Auch im kommenden Jahr rechnet der Landkreis wieder mit hohen Kosten für die Jugendhilfe. Voraussichtlich fallen für die Heimerziehung, Eingliederungshilfe oder die sozialpädagogische Familienhilfe Ausgaben in Höhe von rund 24 Millionen Euro an, informierte Jugendamtsleiterin Christine Keller. Der Jugendhilfeausschuss empfahl dem Kreistag einstimmig, die Ansätze wie von der Verwaltung vorgeschlagen zu billigen.

Der Landkreis Unterallgäu baut auch die soziale Arbeit an Schulen weiter aus. Der Jugendhilfeausschuss beschloss die vierte Stufe eines entsprechenden Konzepts und erkannte den Bedarf an drei weiteren Schulen einhellig an. An der Grundschule Mindelheim kann die soziale Arbeit ab dem kommenden Schuljahr aufgestockt werden. An der Grund- und Mittelschule in Erkheim und an der Grund- und Mittelschule in Markt Rettenbach kann diese neu angeboten werden.

Neue Richtlinien für die Kindertagespflege

Für die Kindertagespflege im Landkreis Unterallgäu gibt es neue Richtlinien. Der Jugendhilfeausschuss beschloss eine Neufassung, die ab 2025 gilt. Neben redaktionellen Änderungen erhalten Kindertagespflegepersonen für die Betreuung von Kindern mit Behinderung künftig zum Beispiel eine höhere Förderung.

Auch mit der Stütz- und Förderklasse am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Mindelheim beschäftigte sich der Jugendhilfeausschuss. Diese soll personell verstärkt werden. Die Ausschussmitglieder sprachen sich einstimmig für eine zusätzliche halbe Stelle aus und empfahlen dem Kreistag, die Mittel für die sozialpädagogische Fachkraft in Höhe von 46.500 Euro pro Jahr in den Kreishaushalt einzustellen. Die Stütz- und Förderklasse ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Schule und dem Kreisjugendamt zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit einem hohen Förderbedarf in der sozialen und emotionalen Entwicklung. (mz)