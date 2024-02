Der Landkreis Unterallgäu investiert im Jahr 2024 kräftig in Bildung

Zu den größten Posten im Unterallgäuer Kreishaushalt gehören Ausgaben für die Schulen – und zwar nicht nur die kommunalen.

Der Landkreis investiert auch in diesem Jahr wieder kräftig in die Schulen. Wie Kreiskämmerer Sebastian Seefried in der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses deutlich machte, gehören die Ausgaben für die Bildung zu den größten im Unterallgäuer Kreishaushalt. Darin schlagen sich unter anderem die geplante Erweiterung des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim aber auch Sanierungsarbeiten an kirchlichen Schulen nieder.

Für die rund 650 Haushaltsstellen im Bereich Schulen, Kultur und Sport sind in diesem Jahr laut Seefried Ausgaben in Höhe von rund 35,3 Millionen Euro eingeplant. Weil ihnen nur Einnahmen in Höhe von rund 12 Millionen Euro gegenüberstehen, muss der Landkreis die verbleibenden 23,3 Millionen aus dem Gesamthaushalt gegenfinanzieren.

Unterallgäu ist Bayerns einziger Kreis, der für Lehrpersonalkosten aufkommt

Zu den Ausgaben gehören als eine der größten Positionen beispielsweise die Lehrpersonalkosten für die Beruflichen Schulen Bad Wörishofen sowie Rupert-Ness-Gymnasium und -Realschule in Ottobeuren. Der Landkreis übernimmt davon heuer einen Anteil von 9,7 Millionen Euro, der Freistaat die übrigen 5,9 Millionen Euro. Wie Seefried erneut betonte, sei eine derartige finanzielle Belastung eines Landkreises durch den Betrieb von kommunalen weiterführenden Schulen bayernweit einzigartig und ein prägendes Element des Kreishaushalts.

Im Vergleich dazu wirken die 320.000 Euro, mit denen sich der Landkreis an den Planungskosten für die Erweiterung des Türkheimer Gymnasiums beteiligt, fast schon gering. Daneben steuert er in diesem Jahr rund 600.000 Euro für Sanierungsarbeiten am Marianum in Buxheim und am Mindelheimer Maristenkolleg bei. Am Marianum soll der Brandschutz verbessert werden, am Maristenkolleg ist vorgesehen, die Heizung auf Fernwärme umzustellen, das Blechdach zu sanieren und die Stromversorgung zu überarbeiten. Insgesamt hat der Landkreis in seinem Haushalt für die Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg in diesem Jahr 987.000 Euro eingeplant.