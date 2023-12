Landkreis Unterallgäu fördert Carsharing nicht aktiv

Der Mobilitätsausschuss lehnt einen entsprechenden Antrag der SPD/FDP-Fraktion ab.

Der Landkreis wird sich selbst nicht in einem Carsharing-Verein engagieren und Carsharing auch nicht aktiv fördern. Das hat der Mobilitätsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen und damit einen entsprechenden Antrag der SPD/FDP-Fraktion abgelehnt. Diese hatte vorgeschlagen, das Carsharing im Unterallgäu im Rahmen des Mobilitätskonzepts zu fördern. Die Verwaltung sah dafür jedoch keine Grundlage.

Dem Antrag zufolge hätte der Landkreis Mitglied in der Mindelheimer Ortsgruppe des Carsharings Kaufbeuren werden und diesen – analog zur Stadt Mindelheim – finanziell und ideell fördern sollen. Landkreis-Mitarbeiter hätten dann die Fahrzeuge aus dem Carsharing-Pool nutzen und der Landkreis seine eigenen Dienstwagen anderen Carsharing-Mitglieder zur Verfügung stellen können. Zudem forderte die Fraktion in ihrem Antrag, die Carsharing-Angebote optimal mit dem ÖPNV zu verzahnen und langfristig einen Carsharing-Platz in jeder Unterallgäuer Gemeinde zu forcieren und zu fördern, um ein ideales Netzwerk zu schaffen.

Für den Landkreis wäre es nicht wirtschaftlich, Carsharing-Fahrzeuge zu nutzen

All das fällt aus Sicht der Verwaltung jedoch nichts ins Aufgabengebiet des Landkreises. Dieser sei zwar für den ÖPNV zuständig, wie Tamara Specht von der Abteilung Organisations- und IT-Management in der Sitzung ausführte, nicht aber für den Individualverkehr. Dieser stelle weder eine Pflicht- noch eine freiwillige Aufgabe des Landkreises dar.

Gleichwohl sei der Antrag auf seine Realisierbarkeit überprüft worden – mit negativem Ergebnis. So seien 15 der 22 Dienstfahrzeuge des Landratsamtes festen Fachbereichen zugeordnet, die sehr oft und auch spontan Außentermine wahrnehmen müssen. Die übrigen sieben Dienstwagen stehen den übrigen Mitarbeitenden zur Verfügung und werden ebenfalls häufig genutzt. Die Fahrleistung pro Fahrzeug beträgt zwischen 25.000 und 30.000 Kilometer jährlich – und damit deutlich mehr als die bis zu 10.000 Kilometer, bis zu denen das Carsharing dem Verein zufolge wirtschaftlich wäre.

Auch Landkreis-Fahrzeuge für das Carsharing zur Verfügung zu stellen, ist laut Specht keine Option. Denn zum einen seien diese während der allgemeinen Dienstzeiten des Landratsamtes regelmäßig ausgebucht und zum anderen sei das dafür zusätzlich nötige Buchungssystem sehr aufwendig. Hinzu kommt, dass die bisherige Versicherung nicht für Schäden im Rahmen einer Carsharing-Nutzung aufkommen würde.

Aus Sicht von Landrat Eder steht es jedem frei, sich am Carsharing zu beteiligen

Zu guter Letzt sieht die Verwaltung auch einen Interessenkonflikt: Nutzer des Carsharings entscheiden sich für individuelle Mobilität, die oft in Konkurrenz zum ÖPNV stehe, den der Landkreis ausbauen möchte. Um zu dessen Haltestellen zu gelangen, könnten die Bürgerinnen und Bürger auf den Flexibus zurückgreifen. Auch die Mitfahrplattform Fahrmob, Anruf Sammeltaxi und Rufbus seien etabliert. Obwohl die Verwaltung deshalb dazu riet, den Antrag abzulehnen, bot sie an, einzelne Anregungen daraus aufzunehmen: So möchte das Landratsamt dem Carsharing-Verein beispielsweise anbieten, dass in den Autos der Carsharing-Flotte zeitlich unbegrenzte Parkberechtigungen für den Besucherparkplatz des Landratsamts verfügbar sein können.

Landrat Alex Eder teilte die Einschätzung der Verwaltung: "Es gibt den Verein, den jeder nutzen kann. Ich sehe da nur den Landkreis nicht." Lediglich Helmut Scharpf (Grüne) sprach von einer "schönen Ergänzung" des Mobilitätsangebots und trug den Antrag zusammen mit Mike Hammermayer ( FDP) mit.