Landkreis Unterallgäu unterstützt weiter die Freiwilligenagentur

Schaffenslust bekommt wieder einen Zuschuss. Nur eine Partei ist mit dessen Höhe nicht einverstanden.

Auch in den kommenden drei Jahren unterstützt der Landkreis die Freiwilligenagentur Schaffenslust mit jeweils 44.000 Euro. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Mitglieder lobten das Engagement von Leiterin Isabel Mang und ihrem Team. Landrat Alex Eder sprach von einer „unheimlich wichtigen Arbeit“. „Ich glaube, wir würden im Landkreis schlechter dastehen, wenn wir Sie nicht hätten“, sagte er. Gleichwohl stellte Wolfgang Reitinger (AfD) einen Antrag, die Förderung zu kürzen. „Ihr Engagement ist anerkennenswert“, sagte er. Man dürfe aber nicht vergessen, „dass wir in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg stecken“. Deshalb beantragte er, den Zuschuss des Landkreises auf 40.000 Euro zu reduzieren. Laut Landkreisordnung muss aber immer zuerst über den weitreichenderen Antrag abgestimmt werden, in diesem Fall also über den Beschlussvorschlag, der 44.000 Euro vorsah. Weil ihm alle Ausschussmitglieder außer Reitinger zustimmten, war sein Antrag damit obsolet.

Über 4500 Menschen konnten fürs Ehrenamt gewonnen werden

Zuvor hatte Isabel Mang die Arbeit der Freiwilligenagentur vorgestellt, die in den vergangenen 17 Jahren 4518 Menschen aus Memmingen und dem Unterallgäu für ein Ehrenamt gewonnen und etliche Projekte angestoßen hat. Dazu gehören beispielsweise die Lesepatinnen und -paten, die sich in den Schulen um Kinder kümmern, die sich mit dem Lesen schwertun, aber auch die Flüchtlingshilfe oder die Fortbildungsreihe „Fit für die Digitalisierung“ speziell für Vereine.

Die "Zeitspenden" haben einen Wert von über 600.000 Euro

Mang stellte den Sach- und Personalkosten der Freiwilligenagentur in Höhe von 190.000 Euro pro Jahr Zeitspenden im Gegenwert von mehr als 691.000 Euro gegenüber, die die Ehrenamtlichen im gleichen Zeitraum geleistet haben. Obwohl die Aufgaben stetig gewachsen sind, durch Corona und die Ukrainekrise finanzielle Spenden weggebrochen sind und die sechs Mini-Jobber im Team ab Oktober wegen des dann höheren Mindestlohns mehr verdienen, bat Mang nicht um eine Erhöhung des Zuschusses. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden“, sagte sie. Die 44.000 Euro seien aber dringend nötig, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Projekte für die Kooperationspartner weiterhin nachhaltig sichern zu können.

Diesem Wunsch kamen die Ausschussmitglieder gerne nach. Denn, so Rosina Rottmann-Börner (ödp/Bürger für die Umwelt): „Durch die Arbeit, die Sie und Ihr Team machen, ist unser Landkreis menschlicher geworden.“ (baus)