Landkreis unterstützt Umweltstation in Legau

Für ihre Arbeit bekommt die Lehmbau-Gesellschaft in den kommenden drei Jahren 180.000 Euro vom Landkreis Unterallgäu.

Der Landkreis Unterallgäu unterstützt die Umweltstation in Legau auch in den kommenden drei Jahren mit einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 60.000 Euro. Das hat der Kreisausschuss einstimmig beschlossen. Die Umweltstation organisiert verschiedene Umweltbildungsangebote für Jugendliche, Schulklassen, Vereine und Familien, Träger ist die Augsburger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit.

Wie deren Geschäftsführer Günter Brandmiller in der Sitzung erläuterte, strebt die Umweltstation einen kostendeckenden Betrieb an. So gebe es etwa Überlegungen, künftig auch Seminare für Erwachsene anzubieten. Mit ihnen könnte insbesondere zwischen Oktober und März, wenn nur sehr wenige Schulklassen kommen, die Belegungssituation verbessert werden. Bislang fehle dafür jedoch die Infrastruktur, so Brandmiller.

In der Umweltstation in Legau könnten auch Seminare für Erwachsene angeboten werden

Kreisrat Robert Sturm (CSU) verwies in diesem Zusammenhang auf die Augsburger Umweltstation, die ebenfalls auf Erwachsene setze. Er zeigte sich überzeugt, dass ein Tagungsbetrieb ein echter "Matchwinner" sein könnte und regte an, entsprechend zu investieren. Auch Reinhard Bäßler (Freie Wähler) würde den bisherigen Betriebskostenzuschuss gerne durch einen Investitionszuschuss ersetzen. Denn schließlich sei der Betriebskostenzuschuss inflationsbedingt immer weniger wert. Bis 2026 bleibt aber vorerst alles im Alten. Früher sei es nicht realistisch, über einen Investitionszuschuss nachzudenken, so Brandmiller, der jedoch betonte, dass Bäßler mit seinem Vorschlag bei ihm offene Türen einlaufe.

Mike Hammermayer (FDP) griff schließlich den Trend zu nachhaltigem Tourismus auf und schlug vor, dass Familien und Paaren in der Umweltstation ihren Urlaub verbringen könnten. Laut Brandmiller ist diese Idee nicht neu, aber zu teuer, um sie umzusetzen. (mz, baus)

Lesen Sie dazu auch