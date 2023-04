Landkreis Unterallgäu vergibt erstmals den neuen Sozialpreis

Ab sofort kann man sich für den "Unterallgäuer Sozialpreis" bewerben. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr bei der Jugendarbeit.

Der frühere "Förderpreis für vorbildhafte Seniorenprojekte“ wird für andere Bereiche geöffnet und heißt jetzt "Unterallgäuer Sozialpreis“ - das hatte der Ausschuss für Personal und Soziales des Unterallgäuer Kreistags im Herbst 2022 beschlossen. Jetzt schreibt der Landkreis den Sozialpreis erstmals aus. Schwerpunkt 2023 ist das Thema Jugendarbeit. Ab sofort können sich Vereine, Verbände, Interessensgruppen, Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen mit ihren Projekten bewerben. Der Preis ist mit insgesamt 6000 Euro dotiert, die für die Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung der prämierten Projekte gedacht sind.

"In Zeiten des demografischen Wandels kommt der Jugend für die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde besondere Bedeutung zu“, begründet Landrat Alex Eder den diesjährigen Schwerpunkt: "In den Unterallgäuer Gemeinden gibt es viele nachahmenswerte Projekte. Mit dem Unterallgäuer Sozialpreis für vorbildliches ehrenamtliches Engagement will der Landkreis dieses Jahr Projekte auszeichnen, die die Lebensbedingungen der Jugendlichen in den Gemeinden verbessern.“

Bewerbungsschluss für den Unterallgäuer Sozialpreis ist der 31. Juli

Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl erklärt, welche Voraussetzungen die Projekte erfüllen sollen: "Die am Projekt beteiligten Jugendlichen sollten vorrangig zwischen zwölf und 27 Jahre alt sein. Das Projekt muss sich seit mindestens einem Jahr in der Umsetzungsphase befinden. Positiv wirkt sich aus, wenn das Projekt Kinder und Jugendliche an ehrenamtliches Engagement heranführt.“

Das Bewerbungsformular und weitere Informationen stehen auf der Homepage des Landratsamts unter www.unterallgaeu.de/sozialpreis. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2023. Zusätzlich kann eine eigene Konzeption oder Projektbeschreibung eingereicht werden. Weitere Informationen gibt Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl unter der Telefonnummer 08261/ 995-242 sowie per E-Mail an julia.veitenhansl@lra.unterallgaeu.de.

Über die Verteilung des Preisgelds entscheidet eine unabhängige Jury bestehend aus Mitgliedern des Unterallgäuer Jugendhilfeausschusses, Mitarbeitern der Verwaltung sowie fachkundigen Personen im Bereich der Jugendarbeit. Die Preisverleihung ist im Oktober geplant. (mz)