Landkreis will aus Landeplatz-Gesellschaft aussteigen

Ein wenig kurios ist es ja schon: Seit mehr als 50 Jahren ist der Landkreis Unterallgäu an der Gesellschaft „Landeplatz Mindelheim-Mattsies“ beteiligt, die – so stellt es sich zumindest anhand der noch verfügbaren Akten für Kreiskämmerer Sebastian Seefried dar – aber nie wirklich aktiv war. Deshalb will der Landkreis nun aussteigen.



Der Gesellschaft, die 1973 gegründet wurde, gehören neben dem Landkreis auch die Stadt Mindelheim, der Markt Tussenhausen und die Firma Grob Aircraft an, auf deren Gelände sich der Landeplatz befindet. Diesen zu betreiben und zu unterhalten, war offenbar Zweck der Gesellschaft. Ob sie ihm überhaupt je nachgekommen ist, ist laut Seefried aber unklar. Fest steht, dass schon seit mehreren Jahren kein Geschäftsbetrieb stattfand. Da die Gesellschaft zudem keinen Einfluss auf den Flugbetrieb hat, sie aber jährlich Kosten und einen gewissen Aufwand verursacht, will der Landkreis nun – wie auch die Stadt Mindelheim bereits beschlossen hat – aussteigen. Das war bislang nicht möglich, weil der Markt Tussenhausen den Beschlüssen nicht zugestimmt hatte, für die Übertragung von Geschäftsanteilen aber laut Satzung Einstimmigkeit erforderlich ist.

Die Landeplatz-Gesellschaft Mindelheim-Mattsies wird nicht mehr gebraucht

„Die Gesellschaft braucht es nicht mehr, die hat keinen Auftrag“, fasste Seefried in der Sitzung des Kreisausschusses zusammen. Landrat Alex Eder sprach von „Verwaltungsverschlankung“, wenn sich der Landkreis von einer Gesellschaft verabschiede, die nur Pflichten, aber keine Rechte mit sich bringe. Er hat es deshalb auch bereits abgelehnt, das Amt des Geschäftsführers zu übernehmen, für das er laut Satzung vorgesehen ist. Als zweiter Geschäftsführer fungiert ein Vertreter von Grob Aircraft. Er erhielt und erhält keine Vergütung, wie Seefried betonte. Auch sonst seien lediglich grundlegendste Kosten einer jeden GmbH wie etwa für die Erstellung des Jahresabschlusses oder die Gebühren für dessen Offenlegung im Bundesanzeiger sowie Kontoführungsgebühren angefallen.

Ob die Gesellschaft aufgelöst wird oder der Landkreis seine Geschäftsanteile überträgt oder verkauft, ist noch nicht klar. Das hängt davon ab, wie sich die anderen Gesellschafter entscheiden. Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr zum Jahresende. Würde der Landkreis noch dieses Jahr aussteigen, würde die Kündigung also erst Ende 2026 wirksam.