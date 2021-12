Landrat Alex Eder ruft nun doch zum Impfen auf

Nachdem der Unterallgäuer Landrat Eder die Corona-Impfung bisher als individuelle Entscheidung betrachtet hat, wirbt er nun auf breiter Front dafür.

Überraschende Kehrtwendung von Landrat Alex Eder: Nachdem der Kreischef bisher auf dem Standpunkt gestanden war, das Impfen gegen Covid-19 sollte eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen sein eine individuelle Entscheidung des Einzelnen sein, wirbt er nun auf breiter Front für den Piks.

In einem Brief, den alle Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre derzeit in ihrer Post finden, rufen Landrat Alex Eder und die ärztliche Koordinatorin Dr. Carola Winkler zur Impfung gegen das Coronavirus „als die wirkungsvollste vorbeugende Strategie gegen einen möglicherweise drohenden schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus“ auf.

Landrat Eder hebt die Bedeutung der Auffrischungsimpfung hervor

Auch die Auffrischungsimpfung habe dabei eine entscheidende Bedeutung. Studienergebnisse würden darauf hinweisen, dass bestimmte Personengruppen, so auch ältere Menschen, vermehrt von einer reduzierten oder schnell nachlassenden Immunantwort nach ihrer vollständigen Covid-19-Impfung betroffen sein könnten.

In dem Schreiben wird auf zwei Möglichkeiten einer kostenfreien Impfung hingewiesen: Impfung bei der Hausärztin oder beim Hausarzt sowie in den Impfzentren Bad Wörishofen und Memmingen. Verabreicht werden für die Auffrischung mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna. (mz)

