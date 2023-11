Unterallgäu

18:00 Uhr

Bundeskanzleramt: Landrat Eders Reaktion auf das Antwortschreiben

Plus In einem Brief an den Bundeskanzler hatte Landrat Alex Eder Vorschläge gemacht, wie die Flüchtlingssituation entschärft werden könnte. Jetzt hat er eine Antwort bekommen.

Von Sandra Baumberger

Die sechs Seiten, mit denen sich Landrat Alex Eder im September an Bundeskanzler Scholz gewandt hatte, waren durchaus als eine Art Brandbrief zu verstehen: Eder schilderte darin, vor welche enormen Herausforderungen der Zustrom von Geflüchteten die Kommunen stellt und machte auch konkrete Vorschläge, wie die angespannte Situation seiner Meinung nach entschärft werden könnte. Nun hat er eine Antwort aus dem Bundeskanzleramt bekommen.

In dem Schreiben von Staatsministerin Sarah Ryglewski heißt es unter anderem, dass der Bundesregierung der Ernst der Situation sehr bewusst sei und auch, dass die Unterbringung von Geflüchteten die Kommunen vor besondere Herausforderungen stelle. Die Bundesregierung unterstütze die Kommunen jedoch finanziell, übernehme zum Großteil die Sozialleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine und stelle Bundesimmobilien für die Unterbringung der Geflüchteten zur Verfügung. Zudem verweist Ryglewski darauf, das nicht der Bund, sondern die Länder die Geflüchteten auf die Kommunen verteilt. "Wir empfehlen daher, dass Sie bei den zuständigen Behörden um Abhilfe bzw. Unterstützung bitten."

