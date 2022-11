Landratsamt in Mindelheim wird nun doch aufgestockt

Dank eines neuen Förderprogramms und neuer Ausschreibungen können die Bauarbeiten am Landratsamt schon im Frühjahr beginnen.

Eigentlich sollte das Landratsamt in Mindelheim schon dieses Jahr um ein Stockwerk wachsen. Im Mai wurden diese Pläne dann aber erst einmal eingefroren: Kostenunsicherheiten bei den Baumaterialien und die starke Auslastung der Baubranche hatten dazu geführt, dass auf Ausschreibungen entweder gar keine oder nur sehr teure Angebote eingegangen waren. Die Baukosten wären dadurch von geplanten 3,4 Millionen Euro auf rund 4,5 Millionen Euro gestiegen. Doch nun hat es einen zweiten Anlauf gegeben.

Und in dem sind nun deutlich wirtschaftlichere Angebote beim Landkreis abgegeben worden, freute sich Hochbauamtsleiter Thomas Burghard in einer nichtöffentlichen Sitzung des Bauausschusses. Demnach ist die erwartete Preissteigerung nun nur noch halb so hoch: Burghard rechnet mit Kosten in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Die Aufstockung des Landratsamtes in Mindelheim wird über das neue Bayerische Holzbauförderprogramm gefördert

Landrat Alex Eder betonte: „Ich glaube nicht, dass es billiger wird, wenn wir die Maßnahme erneut verschieben.“ Zudem gebe es ein neues Förderprogramm, das Bayerische Holzbauförderprogramm. Dieses unterstützt die Holzbauweise, weil damit langfristig Kohlenstoff im Gebäude gebunden wird. Für die Aufstockung des Landratsamts liegt laut Burghard bereits ein Förderbescheid vor. Der Bauausschuss teilte die Meinung des Landrats und stimmte der Vergabe der Gewerke an den jeweils günstigsten Bieter zu.

Das bedeutet, dass bereits im Frühjahr 2023 mit der Aufstockung begonnen werden kann. Dann bekommt das Landratsamt ein viertes Stockwerk in nachhaltiger Holzbauweise – mit hohem energetischen Standard (KfW 40), einer behindertengerechten Toilette, einer Verlängerung des zweiten Aufzugs bis nach oben und einer Photovoltaik-Anlage. Geschaffen werden 48 Büroarbeitsplätze in Doppel- und Dreierbüros und ein großer Besprechungsraum. (mz, baus)

Die Planung für das zusätzliche Stockwerk im Landratsamt. Foto: m2s-Architekten

