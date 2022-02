Unterallgäu

vor 1 Min.

Lara aus Memmingen hofft auf weitere Rosen vom Bachelor

Plus Die 23-jährige Lara Honner aus Memmingen ist in der aktuellen Bachelor-Staffel dabei. Eine Rose hat sie schon bekommen und jetzt kämpft sie weiter um das Herz von Dominik Stuckmann.

Von Leonie Küthmann

Schafft es die Memmingerin Lara Honner in die nächste Runde? Die 23-Jährige nimmt an der Fernseh-Show „ Der Bachelor“ auf RTL teil. Sie ist eine von mehr als 20 Kandidatinnen, die um das Herz des Bachelors kämpfen, der in dieser Staffel Dominik Stuckmann (29) ist. In der ersten Folge lernten die jungen Frauen den Bachelor kennen. Lara Honner erzählt ihm sofort von ihren Reisen, was ein anerkennendes „sehr cool“ hervorruft. Sie könnten ja zusammen einen Backpacking-Trip machen, schlägt sie vor. Dann ist das erste Treffen schon beendet. Und die Memmingerin ist sicher: „Das ist der beste Bachelor bisher!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen