Lastwagen verursachen Unfälle auf der A96 und fahren einfach weiter

Die Autobahnpolizei ermittelt jetzt wegen Fahrerflucht. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Zwei Kleinunfälle haben sich am Donnerstag auf der A96 rund um Mindelheim ereignet. Verursacher waren in beiden Fällen Lastwagen, die nach dem Zwischenfall einfach weitergefahren sind. Im ersten Fall wollte ein Lkw bei Stetten auf die Autobahn einfädeln und missachtete dabei das Stoppschild an der Baustelle. Er streifte einen vorbeifahrenden Bus, setzte seine Fahrt jedoch einfach fort. Den Schaden am Bus beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro. Beim zweiten Unfall stand eine 24-jährige Frau mit ihrem Wagen bei Mindelheim auf dem Pannenstreifen, weil sie einen Motorschaden hatte. Ein Lkw geriet zu weit nach rechts und touchierte das Pannenfahrzeug und riss den linken Außenspiegel ab. Auch hier fuhr der Lkw einfach weiter. Die 24-Jährige kam mit dem Schrecken davon, an ihrem Auto entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1500 Euro.