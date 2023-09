Unterallgäu

18:00 Uhr

Leiter der Kreisseniorenheime schlägt Alarm

Plus Ara Gharakhanian befürchtet, dass durch die erneut höheren Pflegesätze massenhaft Bewohner in die Sozialhilfe rutschen. Und auch für die Heime wird es finanziell eng.

Von Sandra Baumberger

Als der Gesamtleiter der Kreisseniorenheime für den ersten Tagesordnungspunkt ans Mikro tritt, bleibt er gleich stehen. Zu sehr treibt Ara Gharakhanian um, was er den Mitgliedern des Ausschusses für Personal und Soziales in den folgenden fast zwei Stunden erklären wird. Im Zentrum geht es darum, dass die Pflegesätze für die Heime in Bad Wörishofen, Türkheim und Babenhausen im November wie schon in den Vorjahren erneut deutlich steigen werden, möglicherweise im zweistelligen Prozentbereich. Weil Personal- und Sachkosten – auch durch Energiekrise und Inflation – weiter gestiegen sind, aber auch, weil die Berechnungsgrundlagen der Pflegesätze nicht mit der Realität vor Ort übereinstimmen und Kosten, die bislang die Pflegekassen übernommen haben, nun auf die Bewohnerinnen und Bewohner umgelegt werden.

So gehen die Pflegekassen laut Gharakhanian wie seit 25 Jahren weiter davon aus, dass die Heime zu mindestens 97,26 Prozent ausgelastet sind. Tatsächlich liegt die Belegungsquote bayernweit aber nur bei rund 88 Prozent. Dabei wäre die Nachfrage durchaus da. Doch in vielen Fällen stehen Zimmer leer, weil den Heimen das Personal fehlt, das sich um die potenziellen Bewohner kümmern könnte. Allein in den Kreisseniorenheimen in Türkheim und Bad Wörishofen fehlten aktuell zehn Vollzeit-Pflegekräfte, um das Haus voll belegen zu können, so der Gesamtleiter. Da viele der Pflegekräfte in Teilzeit arbeiten, bräuchte es rund doppelt so viele neue Mitarbeitende. Die aber sind weit und breit nicht in Sicht.

