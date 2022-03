Letzte Prüfungen in der Mindelheimer Landwirtschaftsschule

Die Mindelheimer Landwirtschaftsschule wird geschlossen. Die Regionalität der Ausbildung schwindet.

Am Montag ist es nun soweit: Die Landwirtschaftsschule in Mindelheim schließt. Am 7. März findet die letzte Prüfung für das dritte Semester der Landwirtschaftsschule statt; offizielles Ende wird dann Ende März/Anfang April mit der Zeugnisübergabe sein. Die Abteilung Landwirtschaft wird es dort dann nicht mehr geben. Für die Studierenden der Landwirtschaftsschule in der Abteilung Hauswirtschaft bleiben die Schulen in Memmingen, Mindelheim und Krumbach erhalten. Hintergrund der Schließung ist eine Strukturänderung, die die Staatsregierung beschlossen hat

„Ich finde schade, wie die Entscheidung gefallen ist“, sagt Rainer Nützel, der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim. Er ist sich sicher: Der direkte Kontakt zu den Betrieben wird verloren gehen; das gute Netzwerk nicht mehr ausgebaut. Sorgen bereite ihm außerdem, ob die Weiterbildung zum Meister noch in der bisherigen Art und Weise angenommen werde.

Landwirtschaftsschule ist laut Schüler spezialisierter

Was sagen Schüler dazu? Der 23-jährige Tobias Schempp aus Weinried hat eine klare Meinung. Er lernte erst Zimmermann, begann dann die Ausbildung zum Landwirt. 2019 absolvierte er das Berufsgrundbildungsjahr. Aufgrund seiner zweiten Ausbildung hatte er die Möglichkeit, ein Lehrjahr zu überspringen. Im Herbst 2021 schloss er ab, ging danach auf die Landwirtschaftsschule Mindelheim. „Die Landwirtschaftsschule ist viel spezialisierter. Wir gehen hier auch auf unsere eigenen Betriebe ein“, zeigt Schempp auf.

15 Schüler sind in der Klasse: „Jeder kennt jeden und man weiß übereinander Bescheid.“ Das sei ein Vorteil, denn so könnten Konzepte und Ideen geteilt, teilweise adaptiert werden – vor allem aus dem Bereich der Betriebswirtschaft.

Junge Landwirte werden oft auch daheim gebraucht

Für die kommenden Interessierten stehen die Landwirtschaftsschulen in Kaufbeuren, Kempten und Wertingen zur Verfügung. Für Schempp keine Alternativen. Denn im Unterallgäu gehe es vor allem um die Schwerpunkte Milchviehhaltung und Ackerbau. In Wertingen gebe es hingegen mehr Schweinemast. Kempten wiederum habe mehr Grünland: „Den Lernenden selbst bringt es deswegen einfach nicht so viel. Es war gerade interessant, Schule und Praxis zu verbinden.“

Hinzu kommt: „Bis Mindelheim hatte ich 20 Minuten zum Fahren. Ich konnte morgens in den Stall, dann in die Schule und abends wieder Hofarbeiten erledigen.“ Bei einem längeren Fahrweg sei das nicht mehr möglich. „Junge Landwirte werden aber daheim gebraucht und wollen ja auch umsetzen, was sie in der Schule lernen“, sagt der 23-Jährige. Er selbst sei ein gutes Beispiel. Er kommt von einem Betrieb mit 35 Milchkühen und einer eigenen Nachzucht.

Mindelheimer Schüler möchte später seinen Betrieb erweitern

Tobias Schempp sagt: „Das ist jetzt noch relativ klein, aber ich möchte den Betrieb ja auch erweitern.“ Er denke zum Beispiel an 70 Kühe, einen Melkroboter. Mit seinen Lehrern und anderen Schülern, die ähnliche berufliche Situationen haben, konnte sich Schempp austauschen, so beispielsweise ganz konkret die Wirtschaftlichkeit für seinen künftigen Betrieb errechnen.

„Und gerade deswegen sind die Regionalität und der regionale Bezug so wichtig – und damit auch der regionale Standort“, sagt Tobias Schempp. Er hat sich fest vorgenommen, seinen Meister zu machen. Doch dazu müsse er nun zunächst die jetzt anstehende Prüfung der Landwirtschaftsschule bestehen, um dann staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau zu sein. Dieser Titel sei Voraussetzung für den Landwirtschaftsmeister.