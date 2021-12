Lieferschwierigkeiten: Gehen uns die Geschenke aus?

Plus Viele Branchen leiden unter Lieferschwierigkeiten. Unterallgäuer Händler schildern, wie sich das aufs Weihnachtsgeschäft auswirkt und bei welchen Geschenken man sich beeilen sollte.

Gibt es heuer an Weihnachten enttäuschte Gesichter, weil die erhofften Geschenke nicht auf dem Gabentisch liegen? Dass die Geschenke generell ausgehen könnten, diese Befürchtung muss zwar niemand haben. Aber wer derzeit bestimmte Produkte auf seinem Wunschzettel stehen hat, der kann keineswegs sicher sein, dass er sie auch bekommt.