Liveticker zum Hochwasser: Dirlewanger sollen ihre Häuser verlassen

Hochwasser im Unterallgäu: In Hasberg wurde Meldestufe 4 an der Mindel erreicht, Dirlewang wird evakuiert. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Im Unterallgäu wird die Evakuierung mehrerer Orte vorbereitet, unter anderem von Dirlewang. Auch Zell bei Bad Grönenbach und Teile Babenhausens sind betroffen, Menschen werden hier dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Laut Landrat Alex Eder würden die Dammbereiche überflutet, Hochwasserrückhaltebecken seien größtenteils voll.

Vielerorts werden Sandsäcke gestapelt, um die Häuser zu schützen, etwa in Mindelheim oder Türkheim. In Hasberg hatte die Mindel bereits in der Nacht auf Samstag die Meldestufe vier erreicht.

Das Auffangbecken von Pfaffenhausen ist am Samstagmorgen bereits recht voll. Foto: Ulla Gutmann

Auch in Pfaffenhausen steigt der Pegel. Die kleine Straße zum Moos und zu den Badeseen ist bereits überflutet, auch die Straße nach Salgen ist zur Hälfte voll Wasser. Das Rückstaubecken nördlich von Pfaffenhausen ist gefüllt, die Mindel randvoll.

Hochwasserwarnung für Memmingen und das Unterallgäu für bebaute Gebiete

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten hat am Freitag eine Hochwasserwarnung vor Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete in Memmingen und dem Unterallgäu veröffentlicht, die bis Samstag, 1. Juni, um 15 Uhr gültig ist. Darin heißt es: "Die ergiebigen Niederschläge führten zu einem stetigen Anstieg der Pegelstände. Am Pegel Lauben/Günz wurde die Meldestufe 1 bereits erreicht, am Pegel Hasberg/Mindel ist dies in den späten Nachmittagsstunden der Fall. Die Niederschlagsprognose sagt mit 60-100 l/m² weiterhin extrem ergiebigen Dauerregen voraus. Dies hat zur Folge, dass im Laufe der Nacht auf Samstag an Günz und Mindel die Meldestufe 3 erreicht wird. Ein weiterer Anstieg bis Meldestufe 4 ist durchaus wahrscheinlich."

Wie ist die Wetter- und Hochwasserlage im Unterallgäu und in der Region? Wir informieren Sie über alle aktuellen Entwicklungen fortlaufend in unserem Liveticker:

