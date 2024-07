Männerausflug mit dem Bus endet in Schlägerei

In der Nacht auf Sonntag ist eine Reisegruppe mit mehreren Männern in einem Kleinbus von einem Ausflug nach Hause gefahren. Dabei gerieten offenbar ein 36-Jähriger und ein 53-Jähriger in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, wie es im Polizeibericht heißt. Die beiden alkoholisierten Männer mussten medizinisch versorgt werden. Beide erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (mz)

