Mehr als 350-mal bediente sich ein Unterallgäuer am Konto seines Freundes

Plus Ein ungewöhnlicher Fall von Untreue landet vor dem Memminger Amtsgericht: Ein Mann gab einem Unterallgäuer Zugriff auf sein Konto, doch der nutzte das aus.

"Bei Geld hört die Freundschaft auf" und "Gelegenheit schafft Diebe" – selten haben zwei Sprüche besser gepasst als auf diesen Fall für die Justiz: Ein heute 47-jähriger Mann hatte seinem ehemaligen Arbeitskollegen und Freund eine Vollmacht auf sein Konto gegeben, damit der sich um seine Bankgeschäfte kümmern konnte. Das hatte er auch getan – allerdings nicht nur: Über Jahre hinweg hatte der heute 55-Jährige auch seinen Lebensunterhalt mit dem Geld finanziert, das ihm eigentlich gar nicht zustand. Nun musste er sich vor dem Schöffengericht dafür verantworten. Doch als die Verhandlung beginnen sollte, blieb die Anklagebank erst mal leer.

Eine Streife der Polizei wurde losgeschickt, um den Mann zu Hause abzuholen und vor dem Memminger Amtsgericht vorzuführen. Ihm sei es nicht gut gegangen, er habe nicht aufstehen können, erklärte der Mann, der im Rollstuhl in den Saal gefahren wurde, Richter Nicolai Braun sein Fernbleiben. Auch habe er nicht im Gericht anrufen können.