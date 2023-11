Mehr Arbeitslose in der Region, aber nicht im Unterallgäu

Im gesamten Allgäu steigt die Zahl der Arbeitslosen im November an. Das Unterallgäu bildet eine Ausnahme. Trotzdem sind auch hier mehr Menschen ohne Job als im Vorjahr.

Passend zu den aktuellen Temperaturen zeigt sich auch der Allgäuer Arbeitsmarkt frostig: „Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zu Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent geklettert. Das hat eine starke saisonale Komponente, da im südlichen Allgäu in der Hotel-, Gastronomie- und Tourismusbranche die Saisonpause begonnen hat,“ erklärt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

„Insofern zeigt sich hier ein jährlich wiederkehrendes Phänomen. Allerdings fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem November stärker aus als in den Vorjahren. Die Arbeitslosenquote ist auch im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent höher. Daher schlägt sich neben der Saisonarbeitslosigkeit auch die konjunkturelle Eintrübung in den Zahlen nieder – und wird von einem Rückgang der durch die örtlichen Betriebe gemeldeten vakanten Arbeitsstellen begleitet.“ Nichtsdestotrotz: „Unsere Wirtschaft ist robust. Im Kreis Unterallgäu und der Stadt Kempten sind die Arbeitslosenzahlen im November sogar leicht zurückgegangen. Dies zeigt: Der Branchenmix unserer Region sichert die Stabilität am Arbeitsmarkt,“ zeigt sich Horst Holas optimistisch.

Auch die Zahl der offenen Stellen im Bereich Mindelheim ist gesunken

Im Bereich Mindelheim hat sich die Zahl der Arbeitslosen im November um 40 auf 1078 Personen verringert. Das waren aber immer noch 250 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im November 2,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 2,0 Prozent. Dabei meldeten sich 319 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 37 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 350 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+61). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3443 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 405 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 3176 Abmeldungen von Arbeitslosen (+62). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im November um 24 Stellen auf 998 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 112 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im November 116 neue Arbeitsstellen, neun weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1406 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 620. (mz)