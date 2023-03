Mehr neue Jobs: Der Frühling kommt auf dem Unterallgäuer Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit in der Region beginnt bereits wieder zu sinken. Bei der Arbeitsagentur geht man davon aus, dass die Quote bald noch besser wird.

Trotz des winterlichen Wetters merkt man, dass der Frühling näherrückt. Auch auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt zeichnet sich das bereits ab: "Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zu Januar wieder leicht um 0,1 Punkt auf 2,8 Prozent gesunken", erklärt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, erfreut. Im März sei mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen zu rechnen - wie schnell, hängt wesentlich von der Witterung ab. Zudem haben die Unternehmen auch wieder mehr offene Stellen gemeldet. "Dies zeigt: Trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten und steigender Kosten sind die Betriebe einstellungsbereit und der Arbeitsmarkt robust." Also alles wie üblich?

"Der Fachkräftemangel ist bei den Firmen und Einrichtungen enorm", sagt Holas. Er rechnet damit, dass sich diese Entwicklung aufgrund der Demografie in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. "Wir versuchen dem vorzubeugen und Betriebe mit attraktiven Qualifizierungsangeboten inklusive Finanzierung auch für Beschäftigte zu unterstützen", erklärt er und fordert Betriebe auf, die Beratungsangebote der Arbeitsagentur zu nutzen (Telefon 0800/4555520 oder Kempten-Memmingen.QCG@arbeitsagentur.de).

Unter den Jüngeren ist die Arbeitslosigkeit gestiegen

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen waren im Februar 11.123 Menschen arbeitslos gemeldet – ein Rückgang von 148 Personen beziehungsweise 1,3 Prozent im Vergleich zum Januar und ein Zuwachs von 834 Personen (8,1 Prozent) im Vergleich zu Februar 2022. Auch Menschen, denen es häufig schwerer fällt, aus der Arbeitslosigkeit zu kommen, haben laut Arbeitsagentur neue Jobs gefunden. Dazu zählen etwa die Älteren über 50, langzeitarbeitslose und schwerbehinderte Menschen. Einen Zuwachs an Arbeitslosigkeit verzeichnete die Gruppe der Jüngeren unter 25 Jahren. Grund hierfür ist laut Arbeitsagentur einsteils das Ende der dreieinhalbjährigen Ausbildung im Januar, nach der sich einige vorübergehend arbeitslos melden mussten, sowie der Zuzug vieler junger Geflüchteter aus der Ukraine.

Die Allgäuer Unternehmen meldeten 1553 neue offene Stellen, ein gutes Drittel mehr als im Januar. Derzeit gibt es 7563 Jobangebote in der Region, vor allem in Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (628 Stellen), Verkauf (422 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (364 Stellen), Metallbearbeitung (318 Stellen), Gastronomie (272 Stellen), Elektrotechnik (255 Stellen), Speisenzubereitung (246 Stellen) sowie Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (230 Stellen).

Zum Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt haben die Allgäuer Betriebe der Agentur für Arbeit 5591 Ausbildungsstellen gemeldet – 370 Stellen (7,1 Prozent) mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt und damit ein neuer Rekord. Die Zahl der Jugendlichen, die eine Ausbildung suchen, ist hingegen erneut leicht gesunken und lag im Februar bei 2120. Pünktlich zur Woche der Ausbildung ist die Berufsberatung der Arbeitsagentur auf der Allgäuer Lehrstellenbörse in Kempten am 4. März sowie der Berufsausbildungsmesse Mindelheim am 17. März und am 18. März vertreten.

In diesem Bereichen gibt es im Unterallgäu viele Stellenangebote

In allen Städten und Kreisen des Bezirks der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen sind im Februar die Arbeitslosenquoten im Vergleich zum Januar konstant geblieben oder gesunken und im Vergleich zum Februar 2022 gestiegen. Grund für Letzteres ist der Zuzug ukrainischer Geflüchteter. 1916 Bürgerinnen und Bürger waren im Februar im Unterallgäu arbeitslos gemeldet – elf Personen weniger als im Januar und 15 Personen mehr als im Februar 2022. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,3 Prozent – und blieb damit konstant. Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 283 neue Stellen – 55,5 Prozent mehr als im Januar. Insgesamt gibt es im Unterallgäu 1694 Jobs, vor allem in Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (134 Stellen), Metallbearbeitung (100 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (98 Stellen), Energietechnik (56 Stellen), Büro und Sekretariat (53 Stellen) sowie Metallbau und Schweißtechnik (51 Stellen). (mz, home)