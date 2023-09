Unterallgäu

vor 32 Min.

Zum Schulstart: Mehr Schüler, mehr Lehrer und etwas größere Klassen

Plus Das Schulamt sieht die Grund- und Mittelschulen im Unterallgäu trotz vielfältiger Herausforderungen gut für das neue Schuljahr gerüstet. Es fehlen aber Schulleiter.

Von Johann Stoll

Für 1502 Kinder an den 30 Grundschulen im Unterallgäu beginnt am Dienstag das große Abenteuer Schule. Im Vorjahr waren es 1475 ABC-Schützen. In Memmingen gehen 432 Mädchen und Buben an sieben Grundschulen den Start. Vor einem Jahr waren es dort 419 Kinder. Geschuldet ist diese Entwicklung in erster Linie dem Zuzug, insbesondere durch Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern. Wie viele Flüchtlingskinder tatsächlich die Schulen im Landkreis besuchen, darüber kann das Schulamt erst Mitte November Auskunft geben.

Spürbar mehr Grundschüler im Unterallgäu

Insgesamt besuchen die Grundschulen 5733 Kinder, teilte Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner mit. 5545 waren es im vorigen Schuljahr. Während die Zahl der Grundschüler spürbar steigt, bleibt sie an den Mittelschulen nahezu konstant. Rund 2300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Mittelschulen im Landkreis. In Memmingen sind es 904.

