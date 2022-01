Mehrere Unfälle auf spiegelglatten Straßen im Unterallgäu

Extreme Glätte brachte am Donnerstag einige Autofahrer ins Rutschen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Durch Schnee und Eis waren die Straßen im Unterallgäu am Donnerstag zum Teil spiegelglatt und es kam zu mehreren Unfällen. So geriet eine Autofahrerin zwischen Mindelheim und Kirchdorf in der St.-Anna-Senke mit ihrem Wagen ins Schleudern, kam von der eisglatten Fahrbahn ab und landete schließlich im Gebüsch. Am Wagen entstand ein Schaden von 2000 Euro und außerdem meldet die Polizei „erheblichen Flurschaden“.

8000 Euro Schaden beim Abbiegen in Mindelheim

In Mindelheim rutschte eine Autofahrerin beim Abbiegen vom Dr.-Jochner-Weg in die Hallstattstraße in ein anderes Auto. Hier entstand laut Polizei ein Schaden von 8000 Euro.

Autofahrer war mit Sommerreifen unterwegs

Bei einem weiteren Verkehrsunfall zwischen Oberauerbach und Kammlach geriet ein junger Autofahrer beim Abbiegen ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Am Wagen entstand ein Totalschaden von rund 3000 Euro, am Schild ein Schaden von 1000 Euro. Zudem stellte die Polizei fest, dass am Auto Sommerreifen montiert waren. (mz)