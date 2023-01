A96-Anschluss bei Memmingerberg: Verkehrsgutachten muss ergänzt werden

Bislang hat das Landratsamt die Ergebnisse der Untersuchung für eine zusätzliche Autobahnabfahrtbei Memmingerberg noch nicht öffentlich präsentiert. Auf Nachfrage erklärt die Kreisbehörde den Grund.

Seit Jahren wird über einen zusätzlichen Autobahnanschluss an der A96 bei Memmingerberg diskutiert – mal mehr, mal weniger intensiv. Anfang des Jahres nahm diese Diskussion wieder an Fahrt auf. Der Landkreis hatte im August 2020 mit der Autobahn-GmbH des Bundes und dem Allgäu-Airport ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Es sollte darstellen, ob ein solcher Anschluss notwendig ist. Zwar war die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Doch im März sprach Landrat Alex Eder bereits von „ersten Ergebnissen“, die eine Überlastung des Kreisverkehrs im Bereich der Autobahnabfahrt Memmingen-Ost bestätigt hätten. Die Situation erzeuge dringenden Handlungsbedarf.

Zudem hatte der Landrat damals erklärt, er rechne damit, dass die Ergebnisse in ein paar Wochen finalisiert seien und diese dann eingesehen und dem zuständigen Kreisgremium vorgestellt werden könnten. Doch seitdem ist das Thema zumindest aus der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend verschwunden. Auf Nachfrage beim Unterallgäuer Landratsamt, warum das Verkehrsgutachten noch nicht veröffentlicht wurde, teilt eine Pressesprecherin mit, dass noch Ergänzungen notwendig seien.

Autobahnanschluss war Bedingung für den Ausbau des Allgäu-Airport

„Ursprünglich war angedacht, das Gutachten zum Autobahnanschluss noch 2022 den Kreisräten vorzustellen“, teilt das Landratsamt mit. Jedoch habe der Bund darauf verwiesen, dass das Gutachten noch ergänzt werden müsse. Auf die genauen Punkte ging die Kreisbehörde nicht ein. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 sei das Gutachten vollständig und soll dann den Kreisrätinnen und Kreisräten in einer Sitzung vorgestellt werden. Wie berichtet, hatte der Unterallgäuer Kreisausschuss bereits im Juni 2011 nur unter der Bedingung für einen Ausbau des Allgäu-Airports gestimmt, dass der Bund auf Höhe des Flughafens eine weitere Anschlussstelle an der A96 baut, um die Straßen rund um die Gemeinde Memmingerberg zu entlasten.

In dem aktuellen Verkehrsgutachten geht es nicht nur um den Kreisverkehr, sondern auch darum, wie sich die Region um die Anschlussstelle Memmingen-Ost bis zum Jahr 2035 darstellt und wie sich das auf das übergeordnete Netz und auf den Verkehr in dieser Region auswirkt. Es soll zunächst eine Argumentationsgrundlage liefern, ob ein Antrag für einen zusätzlichen Anschluss beim Bundesverkehrsministerium gestellt werden soll.

Das Verkehrsministerium macht keine großen Hoffnungen

Gegenüber unserer Redaktion hatte das Ministerium allzu große Erwartungen allerdings gedämpft – selbst wenn ein offizieller Antrag gestellt werden würde. Auf Anfrage hieß es vonseiten der Bundesbehörde, dass nur „in wenigen Fällen“ eine neue Anschlussstelle erforderlich sei.