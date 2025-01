Ein Zeichen für einen Betrieb, der ausbildet

Fast 4500 Unternehmen in Bayerisch-Schwaben bilden derzeit junge Menschen in einem IHK-Beruf aus. Allein in Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu gibt es 434 Ausbildungsbetriebe. Um diesen Einsatz zu würdigen, erhalten die Unternehmen ein Signet, das sie als anerkannter Ausbildungsbetrieb ausweist, so wie die Firma Konrad Kleiner aus Mindelheim, bei der derzeit 44 Azubis tätig sind. IHK-Regionalgeschäftsführerin Annalena Haußer überreichte den Ausbildungsaufkleber an Geschäftsführerin Brigitte Kleiner und Ausbildungsleiter Georg Sailer. Das Signet habe einen wichtigen Effekt: „Damit kann die Firma Konrad Kleiner GmbH als anerkannter Ausbildungsbetrieb junge Talente gezielt auf sich aufmerksam machen“, so Haußer. Bei Kleiner machen die Azubis mit zehn Prozent einen wesentlichen Teil des Unternehmens aus, erklärte die Geschäftsführerin Brigitte Kleiner.

