Mindelheimer Polizei nimmt Betrüger fest: fast 600.000 Euro Schaden

Der Betrüger gibt sich als Geschäftsmann aus und plündert Firmenkonten. Unterallgäuer Bankangestellte durchschauen die Täuschung, dann klicken die Handschellen.

Er gab sich als Geschäftsmann aus, hatte gefälschte Ausweise dabei und wollte Geld von Firmenkonten abheben: Mit dieser Masche hatte ein 32-Jähriger offenbar in ganz Deutschland Erfolg. Im Mai vergangenen Jahres versuchte er sein Glück auch im Unterallgäu. Mit zwei Begleiterinnen wollte er in Bankfilialen in Loppenhausen und Breitenbrunn mehrere tausend Euro vom Konto einer ortsansässigen Firma abheben. Den aufmerksamen Bankmitarbeiterinnen ist die Täuschung jedoch aufgefallen. Sie verweigerten die Auszahlung und riefen die Polizei. Kurze Zeit später wurde das Trio festgenommen. Wie sich herausstellte, gehören die Verdächtigen wohl zu einer ganzen Gruppe von Betrügern. Seit wenigen Tagen sitzt auch der mutmaßliche Drahtzieher in Untersuchungshaft.

Das Betrüger Trio war nicht nur im Unterallgäu aktiv

„Da ist den Kollegen im Unterallgäu ein richtig dicker Fisch ins Netz gegangen“, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Denn im Laufe der Ermittlungen der Memminger Kriminalpolizei zeigte sich, dass das Betrüger-Trio an zahlreichen weiteren Orten in ganz Deutschland aktiv war. Deshalb eröffnete die Memminger Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Sammelverfahren und übernahm die Strafverfolgung aus dem gesamten Bundesgebiet für alle Betrugsdelikte, die mutmaßlich von den Verdächtigen begangen wurden. Die Polizei richtete dazu die Ermittlungsgruppe „Frankenstein“ ein.

Schnell stellte sich laut der Beamten heraus, dass die Tätergruppe nicht nur aus den drei Festgenommenen bestand, sondern dass der 32-Jährige von wechselnden Personen auf seinen Beutetouren begleitet wurde. Zudem agierten im Hintergrund weitere Verdächtige als Organisatoren. Die Ermittler werfen dem 32-Jährigen vor, sich im Zeitraum von Februar bis Mai 2021 in 110 Fällen in Banken als falscher Geschäftsmann ausgegeben zu haben. In der Hälfte der Fälle gelang es ihm tatsächlich, sich Geld ausbezahlen zu lassen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 570.000 Euro. Der 32-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Ein weiterer Verdächtiger wurde in Brandenburg festgenommen

Im September 2021 wurde zudem ein 40-Jähriger in Brandenburg festgenommen. Er soll als Organisator maßgeblich an den Betrügereien beteiligt gewesen sein. Gegen ihn und die drei Personen, die im Unterallgäu aktiv waren, wurde laut Thorsten Thamm von der Memminger Staatsanwaltschaft bereits Anklage erhoben.

Eine zentrale Figur ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auch ein 46-Jähriger. Er steht im Verdacht, die Taten geplant und in Auftrag gegeben zu haben. Zudem soll er die Daten der Firmeninhaber beschafft, die Herstellung der gefälschten Ausweise in Auftrag gegeben und die Logistik für die bundesweiten Fahrten bereitgestellt haben.

Durchsuchungen bei 14 Beschuldigten

In einer groß angelegten Aktion der Memminger Kripo und des Landeskriminalamts Berlin wurde er vergangene Woche festgenommen. Bei 14 weiteren Beschuldigten gab es Durchsuchungen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass ein 36-Jähriger aus Berlin einer der Hersteller der falschen Ausweise ist. Die Ermittler fanden bei ihm Geräte und Vordrucke zur Dokumentenfälschung. Im Zuge der Durchsuchungen froren die Ermittler mehrere Bankkonten ein. (sih)