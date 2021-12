Mit der Bahn schneller aus dem Unterallgäu nach München

Der Regionalverkehr auf den Schienen läuft ab Sonntag elektrisch. Der neue Betreiber Go Ahead Bayern verspricht einige Verbesserungen für Fahrgäste.

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember können sich die Fahrgäste in Mindelheim auf weitere Verbesserungen freuen, da zum Fahrplanwechsel mehr Farbe im Bahnverkehr kommt. Auf der seit einem Jahr elektrifizierten Strecke München-Lindau werden die Fahrgäste dann erstmals mit modernen elektrischen Regionaltriebzügen im bayerisch-blauen Landesdesign mit Klimaanlage, mindestens 20 Fahrradstellplätzen pro Zug und viel Stauraum für das Gepäck, mit dem neuen Bahnbetreiber Go Ahead Bayern unterwegs sein. Das teilte die Stadt Memmingen mit.

Der neue RE 96 ist nach der Autobahn 96 benannt

Im sogenannten „E-Netz-Allgäu“ übernimmt das Unternehmen die Linien RE 72 (Memmingen-München), RE 96 (Lindau-Memmingen-München) und RB 96 (Memmingen-Kißlegg-Lindau). Speziell der neue RE 96 biete eine schnellere und komfortablere Anbindung nach München. Neben dem zweistündlichen ECE (Zürich-Memmingen-München) wird nun auch der neue RE 96 (benannt nach der gleichnamigen Autobahn) alle zwei Stunden nach München verkehren. Die Fahrzeit zwischen Memmingen und München reduziere sich dadurch um fast 40 Minuten und die Landeshauptstadt sei somit in knapp einer Stunde erreichbar.

Auch nach Zürich kommt man aus dem Unterallgäu jetzt schneller

Auch Richtung Bodensee gibt es nun unter der Woche stündliche und am Wochenende zweistündliche Fahrten ab Memmingen nach Lindau. Die Fahrzeit des ECE Richtung Zürich reduziert sich von Memmingen von bisher drei Stunden auf nunmehr zweieinhalb Stunden. Die Historie der Elektrifizierung der Bahnstrecke ist dokumentiert in dem Buch „München-Lindau unter Strom“ von Staatsminister a.D. Josef Miller, das vor Kurzem in der zweiten Auflage im Verlag Hans Högel KG erschienen ist. (mz)