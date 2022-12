Mit Hilfe der Kartei der Not: Turnraum im Kinderhospiz steht zum Toben bereit

Das neue Angebot im Kinderhospiz Bad Grönenbach ist fertig und wird schon fleißig genutzt. Die Kartei der Not half bei der Ausstattung mit.

Jonah Gerstberger (4) und Luisa Lang (6) balancieren ganz konzentriert über einen Balken, dann lachen sie laut und schießen einen Ball durch den neuen Turnraum des Kinderhospizes Bad Grönenbach. Die Eltern, Sozialpädagogin Julia Guardiani sowie Kirsten Pallacks als Vorstandsvorsitzende des Fördervereins freuen sich, die beiden Kinder toben zusehen. Die Besonderheit: Der Turnraum ist neu. Finanziert wurde die Ausstattung über eine Spende der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Gut 8700 Euro wurden in die Hand genommen. Die letzten Einrichtungsgegenstände kamen jüngst an. Der Turnraum befindet sich im neuen Haus, das im März bezugsfertig wurde. „Kinder müssen sich bewegen“, ist sich Kirsten Pallacks sicher.

Deshalb ist ein Turnraum für das Kinderhospiz in Bad Grönenbach eine Bereicherung

Deswegen sei ein Turnraum, den es bis dato nicht gab, eine absolute Bereicherung. „Gerade jetzt in der Winterzeit“, merkt sie an und erhält Zustimmung von Julia Guardiani: „Die Kinder freuen sich total, dass wir jetzt eine Alternative haben, um uns bei schlechtem Wetter bewegen zu können.“ Ein erstes Geschwisterkinder-Wochenende habe im Turnraum schon stattgefunden. Neben Matten befinden sich dort noch eine große Klettereinheit, Ringe, Pylone, Bänke, Böcke und Bälle. „Der Turnraum steht immer zur Verfügung. Die Kinder können sich jederzeit mit einer Aufsichtsperson austoben“, sagt Pallacks. Zudem diene der Raum gezielt für Anwendungen für erkrankte Kinder sowie als Möglichkeit, Angebote für Eltern zu schaffen. „Wir sind der Kartei der Not sehr dankbar“, so Kirsten Pallacks. Im Kinderhospiz St. Nikolaus können acht Kinder begleitet werden. Derzeit sind vier erkrankte und zwei Geschwisterkinder vor Ort. Zudem werden 30 Familien im Umkreis von 80 Kilometern ambulant betreut – und auch diese sollen vom Turnraum profitieren können.

Für die Kartei der Not hat das Kinderhospiz in Bad Grönenbach eine herausragende Bedeutung

Immer wieder fördert die Kartei der Not beispielhafte soziale Projekte. Menschen den Alltag in ihrer letzten Lebensphase zu erleichtern, entspricht dabei ganz besonders dem Stiftungszweck, sagt Markus Raffler, Mitglied im KdN-Kuratorium.

Dass in Bad Grönenbach speziell Kinder und Jugendliche im Hospiz begleitet werden, unterstreiche die herausragende Bedeutung des Hauses. „Das Kinderhospiz ist ein Musterbeispiel für gelebte Mitmenschlichkeit“, sagt Raffler.

Menschen einen Abschied mit vielgestaltiger Zuwendung und kindgerechter Unterstützung zu ermöglichen, sei für die Stiftungsverantwortlichen Alexandra Holland und Ellinor Scherer ein großes Anliegen – gerade in einer Zeit, in der der Familienzusammenhalt immer mehr schwindet.