Mitglieder der Kreisverkehrswacht Mindelheim blicken zufrieden zurück

Der Vorstand der Kreisverkehrswacht Mindelheim wurde im Amt bestätigt. Freiwillige können sich zu Moderatoren in Sachen Verkehrssicherheit ausbilden lassen.

Die Kreisverkehrswacht Mindelheim blickt positiv auf das vergangene Jahr zurück. Bei der Jahreshauptversammlung in Frechenrieden berichtete Vorsitzender Daniel Pflügl von zahlreichen Aktivitäten. Die Neuwahlen brachten keine großen Veränderungen. Pflügl führt weiter als Vorsitzender den Verein. Ihm zur Seite steht Regine Hildebrandt. Als Schatzmeister fungiert Benjamin Adelwarth und als Schriftführerin wurde Sabine Adelwarth wiedergewählt. Auch Beisitzer Thomas Fischer bleibt in seinem Amt. Neu hinzugekommen ist Breitenbrunns Bürgermeister Jürgen Tempel als Kassenprüfer. Er unterstützt Kassenprüfer Christian Reiber und ist Nachfolger des verstorbenen Franz Renftle.

Die Kreisverkehrswacht muss drei Hinweistafeln erneuern

Der Verein sucht derzeit nach einem Geschäftsführer und auch Moderatoren, die sich für die Verkehrssicherheitsarbeit in unterschiedlichen Bereichen qualifizieren möchten, werden gesucht. Großes Thema der Versammlung waren auch die sieben Schautafeln auf den Bundesstraßen der Verkehrswacht. Drei dieser Plakatständer sind defekt und müssen ausgetauscht. Das Bauamt Kempten will den Umbau allerdings nicht übernehmen. Auch der Kreisbauhof sieht sich nicht in der Verantwortung. Gemeinsam soll nun nach einer Lösung gesucht werden. (müsa)