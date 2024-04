Mitmachen und eine Reise gewinnen: Wir suchen den Ehrenamtskönig oder die Ehrenamtskönigin

Viele Menschen haben gleich mehrere Ehrenämter. Ohne sie ginge in manchen Dörfern oder Städten manches längst nicht mehr. Dieser Einsatz soll nun gewürdigt werden.

In unserem Land wird ja eine gecastet: die beste Sängerin, der beste Sänger, der junggeselligste Junggeselle und so fort. Dabei gebe es viel wichtigere Gelegenheiten, Menschen zu küren. Ehrenamtliche beispielsweise halten auch im Unterallgäu den Laden am Laufen.

Ohne sie gäbe es nicht nur in Dörfern ganz schnell kaum mehr Angebote, welche die Menschen zusammenbringen. Auch in den Städten sind diese Macherinnen und Macher nicht wegzudenken. Dazu kommt: Wer sich gerne für andere einsetzt, tut das auffällig oft auch gleich an mehreren Stellen.

So kann man sich für den Titel des Ehrenamtskönigs oder der Ehrenamtskönigin bewerben

Die Mindelheimer Zeitung sucht deshalb ab sofort die Menschen mit den meisten Vereinsämtern im MZ-Verbreitungsgebiet. Wir suchen den Ehrenamtskönig oder die Ehrenamtskönigin 2024. Sie wollen mitmachen oder kennen jemanden, der es verdient hätte? Schreiben Sie uns unter redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort „Ehrenamtskönig/in“.

Einsendeschluss ist Montag, 3. Juni. Teilen Sie uns Namen und Anschrift, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und natürlich alle derzeit ausgeübten Vereinsämter mit. Wichtig sind die genauen Bezeichnungen und die Namen der Vereine. Auf den Gewinner oder die Gewinnerin wartet ein schöner Preis: ein Wochenende in einem Hotel in Österreich für zwei Personen, damit sich der Ehrenamtskönig oder die Ehrenamtskönigin mit Begleitung erholen kann. Der zweite Preis ist ein Gastro-Gutschein im Wert von 50 Euro, der dritte Preis ein Bildband oder ein anderes Buch.