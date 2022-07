Margot Walser beendet ihre Zeit als Kreisbäuerin mit deutlichen Worten

Plus Nach 25 Jahren hört Margot Walser als Kreisbäuerin im Unterallgäu auf. Bei ihrer Abschiedsrede nimmt sie kein Blatt vor den Mund.

Jahrzehntelang war die Plesser Bäuerin Margot Walser ein fester Bestandteil des Bayerischen Bauernverbandes: 30 Jahre lang als Mitglied der Unterallgäuer Kreisvorstandschaft, 25 Jahre als Kreisbäuerin und sogar fünf Jahre lang als stellvertretende Bezirksbäuerin. Bei der nun um ein halbes Jahr verspäteten Wahl des Kreisvorstandes erfolgte nun buchstäblich eine „Stabübergabe“. Walser übergab ihrer Nachfolgerin einen mit Getreide und Blumen gebundenen Stab.