MN-Kennzeichen: Unterallgäuer sollen Deutschlands schlechteste Autofahrer sein

Es gibt quasi nichts, das man heute nicht online bewerten kann: Hotels und Restaurants sowieso, aber auch Autofahrerinnen und Fahrer. Und da, liebe Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, schneiden wir leider wieder besonders schlecht ab. Im Ranking des Online-Portals fahrerbewertung.de steht unser Landkreis zwar ganz oben auf der Liste – allerdings bei der Übersicht der „Flop 5-Städte“, symbolisiert von einer roten Ampel. Mit einer Durchschnittsbewertung der Note 5,2 lassen wir unsere Nachfolger Kiel, Ludwigshafen, Duisburg und Braunschweig (jeweils 4,6) weit hinter uns. Ein wahrer Spitzenplatz, und das seit Jahren!

Denn wirklich gut abgeschnitten hat das MN-Kennzeichen auf dem Online-Portal noch nie. Aber im Vergleich zu den zwölf Monaten davor ist die Durchschnittsnote in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal um 14 Prozent gesunken. Fahren wir also immer schlechter? Zumindest werden wir von anderen immer schlechter bewertet …

48.000 Menschen haben über Fahrer mit MN-Kennzeichen abgestimmt

Naja, wer hat denn da überhaupt abgestimmt? Wahrscheinlich ein paar Hanseln aus den umliegenden Landkreisen, die selbst besser dastehen wollen! Ein Blick in die Zahlen des Portals zeigt: Fast 48.000 Menschen haben dort ihre Meinung über Autos mit MN-Kennzeichen abgegeben. Wohl doch ein paar mehr als zunächst gedacht.

Der am häufigsten erhobene Vorwurf ist übrigens, dass wir hier Raser wären, weil wir „30 km/h oder mehr“ zu schnell fahren würden. Mit 47 Prozent wurde dieses Fahrverhalten am häufigsten beobachtet. Je zehn Prozent bekamen die ebenfalls nicht unbedingt als vorbildlich zu bewertenden Fahrverhalten „fährt über dunkel-gelb“, „drängelt ab/schneidet“, „fährt zu schnell (bis circa 20-30 km/h“ und „missachtet die Vorfahrt“. Immerhin: In elf Prozent gab’s eine gute Bewertung: „Fährt umsichtig“. Wir sind also immerhin noch nicht ganz verloren.

Welche Automarken am besten und am schlechtesten abschneiden

Aber Achtung, jetzt wird's heikel: Eine Aufschlüsselung nach Automarken gibt es natürlich auch noch auf dem Portal. Besonders gut fahren demnach Unterallgäuer mit ihren Citroëns (Note 1,4), Fiats (1,8), Hyundais (1,9), Peugeots (2,7) und Seats (2,8). Ist ja logisch: Alles keine klassischen Raser-Autos, könnte man auf den ersten Blick denken, während man auf die Flop-Fahrer-Liste blickt, wo man ganz klischeehaft vielleicht BMW, Audi und Mercedes oder noch höher motorisierte Autos erwarten könnte. Stattdessen lauter Asiaten und ein Schwede: Die Fahrer von Hondas (Note 5,1), Mitsubishis (5,2), Mazdas (5,5) und Volvos (6,0) sollen unter den sowieso schon schlechten Unterallgäuer Autofahrern die schlechtesten sein.

Ein wenig neidisch blicken wir (zumindest, was die Fahrerbewertungsfrage betrifft) nach Osnabrück/Wittlage, das eine Traumnote von 1,3 bekommen hat, gefolgt von Osnabrück/Bersenbrück mit 1,4, dem Vogelsbergkreis mit 2,0 sowie Hof/Münchberg mit 2,1 und Tirschenreuth mit 2,2.

Für die Zukunft hilft nur eins, liebe Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer: Wir müssen Fahrer mit anderen Kennzeichen, die uns negativ auffallen, sofort negativ bewerten – und vorbildliche Fahrer mit MN-Kennzeichen natürlich auch entsprechend mit Bestnoten belohnen. Wäre doch gelacht, wenn wir uns nicht gemeinsam vom unteren Ende der Rangliste auf die obersten Plätze klicken könnten. Und so schnell wie wir angeblich im Straßenverkehr unterwegs sein sollen, sollte das ja auch recht flugs gehen.