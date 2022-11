Müllvermeidung: Auch Kleidung kann man wiederverwenden

Passend zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung gibt die Unterallgäuer Abfallwirtschaft Tipps, was man mit alter Kleidung noch alles anfangen kann.

Die Hosen der Kinder sind schon wieder zu kurz, das Hemd spannt am Bauch oder es ist einfach mal wieder frischer Wind im Kleiderschrank nötig. Doch wohin mit den alten Klamotten? Auch um diese Frage geht es bei der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, die am Samstag, 19. November, beginnt und heuer nachhaltige Textilien in den Blick nimmt. Antworten bietet die Unterallgäuer Abfallwirtschaft.

„Nicht nur die Herstellung von Bekleidung ist ein aufwendiger Prozess mit enormen Folgen für die Umwelt. Auch das Sammeln, Sortieren und Recyceln der anfallenden Alttextilien ist energieintensiv und mit Umweltbelastungen verbunden“, sagt Edgar Putz, Leiter der Abfallwirtschaft. Daher sollte die Prämisse „Wiederverwendung statt Verschwendung“ sein.

Die Unterallgäuer Abfallwirtschaft gibt Tipps, wie ausgediente Kleidung ein zweites Leben erhält

Weitergabe an Freunde/Familie: Vielleicht fand Ihre beste Freundin Ihr T-Shirt schon immer toll oder der Arbeitskollege freut sich über Ihre abgelegte Lederjacke? Auch im Familienkreis lohnt sich die Nachfrage. Insbesondere Baby- und Kinderkleidung wird meist nur wenige Wochen getragen und ist danach noch gut in Schuss. Verwandte oder Freunde übernehmen die Kleidung oft gerne. Sie ist nämlich nicht nur günstig, sondern hat noch einen weiteren Vorteil: Etwaige Schadstoffe wurden in zahlreichen Waschgängen längst entfernt.

Online-Shop: Wenn Sie im Bekanntenkreis keinen Erfolg haben, können Sie Ihre aussortierten Kleider auf einer Online-Plattform anbieten. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass sogar noch der eine oder andere Euro dabei herausspringt. Und man kann sich bei der Gelegenheit auch selbst nach gebrauchter Mode statt Neuware umsehen.

Flohmarkt/Basar: Auch Flohmärkte und Basare sind eine gute Möglichkeit, um mit nicht mehr Benötigtem ein paar Euros zu verdienen und im Schrank wieder Platz zu schaffen – vielleicht ja sogar für ein Schnäppchen, das Sie selbst beim Flohmarkt aufgestöbert haben.

Second-Hand-Laden: Ebenfalls eine gute Adresse für Ver- und Einkauf sind Second-Hand-Läden, wie beispielsweise in Mindelheim „Die Klamotte" der Caritas und der Rot-Kreuz-Laden oder auch der Laden der Aktion Hoffnung in Ettringen. Hier darf jeder einkaufen. Der Erlös kommt der Arbeit der Hilfsorganisationen zugute.

Altkleider-Container: Wer die aussortierte Kleidung möglichst schnell loswerden will, kann sie im Altkleider-Container entsorgen. Die dort gesammelte Kleidung wird sortiert und nach Möglichkeit wieder in Umlauf gebracht. Das gilt auch für die Altkleider-Sammlungen, die manche Vereine im Unterallgäu anbieten.

Flicken: Sollten Kleidung einmal kaputtgehen, ist das noch lange kein Grund, sie gleich zu entsorgen. Vieles lässt sich mit etwas Geschick selbst wieder flicken. In Japan ist daraus sogar die Kunstform Boro entstanden: Zerschlissenem wird dabei deutlich sichtbar mit Flicken eine neue Ästhetik verliehen. Wer sich das selbst nicht zutraut, kann sich an eine Änderungsschneiderei wenden.

Upcycling: Ist Flicken keine Option mehr, kann man aus Teilen der kaputten Jeans vielleicht noch eine Tasche nähen oder aus dem Herrenhemd ein süßes Kinderkleidchen. Wem die kreative Ader fehlt, kann die alten Klamotten immerhin noch als Lappen im Haushalt oder der Werkstatt verwenden.

„Ohne einen sensiblen Umgang mit Ressourcen und die Veränderung von Konsumgewohnheiten ist eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs kaum zu erreichen“, gibt Putz zu bedenken. Die Woche der Abfallvermeidung sei ein guter Anlass, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. (mz, baus)