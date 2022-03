MZ-Aktion: Wir suchen Ihre schönsten Ostereier

Kunst am Ei ist wieder gefragt, egal ob bunt bemalt, gehäkelt, geschnitzt. Mitmachen ist ganz einfach.

In wenigen Wochen ist Ostern und schon jetzt wird bestimmt vielerorts an der Deko für das große Fest gewerkelt. Ob geschnitzt, gehäkelt, gemalt oder sonst irgendwie selbst gemacht: Wir suchen die schönsten Ostereier unser Leserinnen und Leser. Schicken Sie uns doch einfach ein Foto mit Ihren Werken als jpg-Datei und schreiben Sie kurz dazu, wie Sie Ihre Kunst am Ei gestalten.

Am einfachsten senden Sie uns das Bild per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort: MZ-Osteraktion. Bitte geben Sie auch Ihren Namen und eine Telefonnummer für Rückfragen an.





