Unterallgäu

11:03 Uhr

Nach Sex in der Therme: Das droht Paaren, die beim öffentlichen Liebesspiel erwischt werden

Wer beim Sex in der Öffentlichkeit erwischt wird, wie jüngst ein Paar in der Therme Bad Wörishofen, muss nicht automatisch mit einer Anzeige oder Strafverfolgung durch die Justizbehörden rechnen.

Plus Jüngst wurde ein Paar beim Liebesspiel in der Therme Bad Wörishofen erwischt. Was bei „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ droht und wann die Polizei einschreitet.

Von Alf Geiger

Ein juristisches Nachspiel hat das Liebesspiel eines Pärchens, das jüngst beim Sex im Becken der Therme in Bad Wörishofen erwischt wurde. Der Mann und die Frau, 31 und 25 Jahre alt, haben sich eine Anzeige wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ eingehandelt und flogen aus der Therme. Ihnen droht jetzt eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Zusätzlich wurden die liebeshungrigen Thermen-Gäste auch noch wegen Beleidigung angezeigt, weil sie von ihrem Rausschmiss samt Hausverbot wenig begeistert waren und auch noch das Personal beleidigten. Sex in der Öffentlichkeit sorgt immer mal wieder für Beschäftigung bei Polizei und Justiz. Dabei ist es grundsätzlich gar nicht verboten.

Sex in der Öffentlichkeit ist nicht automatisch strafbar

Nur wenn sich jemand durch ein derartiges Treiben gestört fühlt, kann sich daraus ein Straftatbestand nach § 183a Strafgesetzbuch und eine Anzeige wegen der genannten „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ entwickeln, wie Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm von der Staatsanwaltschaft Memmingen auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen