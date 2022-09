Diese zehn Unterallgäuer Gärten erhalten eine bayerische Auszeichnung.

Zehn Gartenbesitzer aus dem Unterallgäu erhalten die Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“. Gefeiert wurde in einem der ausgezeichneten Gärten in Tiefenried.

Mauro Bergonzoli ist nicht nur ein begnadeter Künstler, auch im Garten macht der 56-Jährige eine gute Figur. Stolz präsentiert er auf seinem Instagram-Account einen Teil der diesjährigen Tomatenernte – und die stammt künftig gar aus einem zertifizierten Naturgarten. Denn: Zusammen mit neun weiteren Gartenbesitzern aus dem Unterallgäu wurde Bergonzoli und seiner Ehefrau Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen vergangene Woche die Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“ überreicht.

Die bayernweite Initiative würdigt eine boden- und wasserschonende Bewirtschaftung sowie den Erhalt der Artenvielfalt im Haus- und Kleingarten. Voraussetzungen, um sich für die Zertifizierung bewerben zu können, seien der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und chemisch-synthetische Dünger, der Verzicht auf den Einsatz von Torf sowie eine hohe ökologische Vielfalt, erklärt Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege. „Ausgezeichnet werden im Landkreis jährlich zehn Gärten“, sagt er und freut sich über reges Interesse.

Im Naturgarten in Tiefenried summt und brummt es

Vielfalt ist auch den Gastgebern wichtig. Im wunderbar angelegten, naturnahen Anwesen rund um das „Country Atelier“ im Kirchheimer Ortsteil Tiefenried findet Maestro Bergonzoli Erholung und Inspiration gleichermaßen. „Unser Paradies ist in verschiedenste Bereiche unterteilt“, erklärt er und führt die Besucher über versteckte Wege immer tiefer in den Garten hinein. Hier erinnert ein verwunschener Schwimmteich an Grimm’sche Märchen, wenige Meter weiter eine zauberhafte Pagode an Tausend und eine Nacht. Überall summt und brummt es. „Die Bienen in unserer blühenden Oase haben heuer 70 Kilogramm Honig produziert“, erzählt Gräfin Franziska.

Wenngleich der Rundgang bei allen Teilnehmern für Staunen sorgte, verstecken braucht sich doch keiner von ihnen: „Sie alle haben mit viel Aufwand und Leidenschaft einen Raum geschaffen, der nicht nur Ihnen guttut, sondern auch der Natur“, lobte Alex Eder bei der Verleihung der Naturgarten-Plakette.

Kriterien für die Auszeichnung "Bayern blüht - Naturgarten" 1 / 21 Zurück Vorwärts Um die Gartenplakette „Bayern blüht – Naturgarten“ erhalten zu können, müssen alle Aspekte der Kernkriterien sowie der überwiegende Anteil in den beiden Kategorien der Kann-Kriterien erfüllt werden. Kernkriterien sind:

1. Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel: stattdessen geeigneter Standort und geeignete, regionaltypische Pflanzen, robuste Sorten, belebter Boden, Fachwissen über Schädlinge und Nützlinge mit Nisthilfen für Nützlinge, mechanische Maßnahmen (mulchen, hacken, jäten, Barrieren)

2. Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger: Erlaubt sind zum Beispiel Kompost, Hornprodukte, Gründüngung, Gesteinsmehle, Guano, Mist, Schafwollpellets.

3. Verzicht auf den Einsatz von Torf

4. Gesamteindruck: ökologische Vielfalt. Verschiedene Lebensbereiche von Trockenmauer bis Feuchtbiotop, umweltfreundliche Materialien, weitgehender Verzicht auf Mähroboter, Laubsauger, nächtliche Beleuchtung.

Bei den „Kann-Kriterien“ gibt es je nach Ausprägung Punkte. Im Naturgarten sind dies:

1. einfach blühende (ungefüllte) Blumen und Stauden als Pollen- und Nektarquelle für Insekten.

2. variantenreiche Strauchhecke und Gehölze: Lebensraum für Insekten, Vögel und Säugetiere.

3. standortgerechte Laub- und Obstbäume, die Schatten spenden und durch ihr Laub Tieren auf dem Boden Schutz bieten.

5. extensive Grünfläche: Wiese und Wiesenelemente, kräuterreiche Magerrasen.

6. „Wildes Eck“, das so gut wie nicht gepflegt wird, als Rückzugsbereich für Tiere. Hier können Steine, Altholz, Reste vom Strauchschnitt und Laub abgelagert werden.

7. Zulassen von Wildkraut wie Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennessel, Beifuß, Wilde Möhre, Giersch, Wegwarte, Kamille, Wegerich, Gundermann, Klee als Nahrungsquelle für Insekten, ideal mit Wildblumensaum.

Im Nutzgarten gibt es Punkte für:

1. Gemüsebeet und Kräuter: Selbstversorgung ist Beitrag zum Klimaschutz.

2. Kompostierung: Kompostierung von anfallenden Gartenabfällen schließt den Nährstoffkreislauf.

3. naturnahe Bodenpflege: Mischkultur, Mulchen, passender Fruchtfolge, Gründüngung.

4. Nützlingsunterkünfte für Insekten, Vögel, Kröten, Spitzmäuse, Igel usw.

5. Obstgarten und Beerensträucher

6. Regenwassernutzung und sparsame Bewässerung, durch gemulchte Beete und standortgerechte Pflanzen.

7. ressourcenschonende Materialwahl, umweltfreundlich und regionaltypisch, zum Beispiel für Zäune, Wege, Terrassenbeläge, Mauern, Pergolen und Beeteinfassungen.

Markus Orf stimmte dem Landrat von Herzen zu, schließlich hatte er die meisten der an diesem Tag ausgezeichneten Privatgärten persönlich begutachtet und würdigte jeden einzelnen mit anerkennenden Worten.

Er hebt den Vorbildcharakter der Initiative hervor: „Die Naturgärten regen zur Nachahmung an und zeigen, dass bewusstes Gestalten auch durchaus im Einklang mit der Natur funktioniert.“ Die Verleihung biete zudem die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Austausch und zur Inspiration – gerade, wenn sie in einer solch’ imposanter Kulisse stattfindet.

Diese Gärten im Unterallgäu haben die Naturgarten-Auszeichnung bekommen

Mit der Plakette „Bayern blüht – Naturgarten" wurden in diesem Jahr ausgezeichnet:

Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen und Mauro Bergonzoli, Tiefenried

Familie Behr, Bad Wörishofen

Familie Fäßler, Mindelheim

Familie Feil, Mindelheim

Familie Hold-Pargmann, Niederdorf

Familie Kastello/Richter, Kammlach

Familie Beckmann, Albishofen

Familie Vogler, Bad Grönenbach

Familie Rampp, Hasberg

Familie Heintz, Hausen

