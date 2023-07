Neubesetzung an der Spitze der Genobank

Die Genossenschaftsbank Unterallgäu regelt den Aufsichtsrats- und den Vorstandsvorsitz neu.

Die Genossenschaftsbank Unterallgäu hat zwei wichtige Positionen neu besetzt: Es gibt einen neuen Aufsichtsrats- und einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Dem langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf Jackel, der altersbedingt aus dem Amt ausgeschieden ist, folgt demnach Thomas Lutz nach. Er ist seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrates und sei als Wirtschaftsprüfer bestens auf die Aufgabe des Vorsitzenden vorbereitet, schreibt die Bank in einer Pressemitteilung. Er wurde in der Vertreterversammlung einstimmig zum Nachfolger Jackels gewählt. Dieser war seit 1982 zunächst ehrenamtlich im Vorstand und dann im Aufsichtsrat tätig. Seit 2002 leitete Jackel dieses Gremium dann mit viel Engagement, so die Genossenschaftsbank.

Für seine Verdienste wurde Anton Jall mit der goldenen Ehrennadel des bayerischen Genossenschaftsverbandes ausgezeichnet

Die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden übernimmt Christian E. Maier von Anton Jall, der sich nach fast 50 Jahren bei der Genossenschaftsbank in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger verantwortet seit 2020 als Vorstandsmitglied den Betriebsbereich der Bank. Mit der strategischen Neubesetzung der beiden Posten sieht sich diese gut aufgestellt.

In einer Feier wurden Jackel und Jall verabschiedet. Für seine 49-jährige, besonders verdienstvolle Tätigkeit in der bayerischen Genossenschaftsorganisation hat ihn der Vorstand des Genossenschaftsverbandes Bayern mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Jackel wurde diese Ehre bereits ein Jahr zuvor zuteil. (mz)