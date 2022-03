Unterallgäu

Neue A96-Anschlussstelle: Grüne fordern Stellungnahme des Landrats

So oder so ähnlich könnte die zusätzliche Autobahnausfahrt auf der A96 bei Memmingerberg einmal aussehen. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, ist zumindest fraglich. Denn laut dem Bundesverkehrsministerium ist nur „in wenigen Fällen eine neue Anschlussstelle erforderlich“.

Plus Die Kreistagsfraktion der Grünen im Unterallgäu meldet sich zu einer neuen möglichen Autobahn-Anschlussstelle der A96 zu Wort und stellt Fragen an Landrat Alex Eder.

Von Johannes Schlecker

Die Diskussion um einen möglichen neuen Autobahnanschluss an der A96 bei Memmingerberg hat die Kreistagsfraktion der Grünen auf den Plan gerufen. In einer Pressemitteilung nimmt Fraktionsvorsitzender und Vize-Landrat Daniel Pflügl Stellung zu Aussagen von Landrat Alex Eder. Dieser hatte gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass er sich einen solchen Anschluss prinzipiell vorstellen könne und dabei auf ein Verkehrsgutachten verwiesen, das in Auftrag gegeben wurde.

